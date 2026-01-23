Japonijos premjerė paleido parlamentą

Pirmoji moteris Japonijos ministro pirmininko poste apie šiuos ketinimus paskelbė pirmadienį, siekdama pelnyti visuomenės paramą priemonėms, kurios apsaugotų namų ūkius nuo augančių pragyvenimo išlaidų ir padidintų išlaidas gynybai.
Penktadienį parlamento pirmininkas perskaitė laišką, kuriuo buvo pranešta apie oficialų žemųjų rūmų paleidimą, o įstatymų leidėjai sušuko tradicinį šūkį „banzai“.
Valdančioji S. Takaichi Liberalų demokratų partijos (LDP) ir Japonijos inovacijų partijos (JIP) koalicija turi tik nedidelę daugumą galinguose žemuosiuose rūmuose.
Premjerė tikisi, kad plati parama jos ministrų kabinetui padės jai gauti stipresnį mandatą. Tačiau jos vadovaujama LDP susiduria su žemais populiarumo reitingais ir taip pat yra purtoma daugybės skandalų.
„Neaišku, ar didelė visuomenės parama Takaichi kabinetui iš tikrųjų lems paramą LDP“, – naujienų agentūrai AFP nurodė Cukubos universiteto politikos profesorius Hidehiro Yamamoto.
„Visuomenė nerimauja dėl priemonių infliacijai spręsti“, – pridūrė jis.
Penktadienį vyriausybės duomenys parodė, kad šalies infliacija gruodį sulėtėjo, daugiausia dėl vyriausybės subsidijų elektrai ir dujoms.
Metinis vartotojų kainų augimas, neįskaitant nepastovių šviežių maisto produktų, sumažėjo iki 2,4 proc., palyginti su 3 proc. lapkritį. Tai laikoma pastebimu sulėtėjimu, nors rodiklis tebėra didesnis nei centrinio banko nustatytas 2 proc. tikslas.
Augantis visuomenės nepasitenkinimas dėl didėjančių kainų prisidėjo prie premjero Shigeru Ishibos (Šigeru Išibos) vyriausybės žlugimo. Spalio mėnesį premjero poste jį pakeitė S. Takaichi.
Nors Japonija ilgą laiką kovojo su defliacija, pastaraisiais metais šalis susidūrė su augančiomis pragyvenimo išlaidomis ir silpna jena, dėl ko išaugo importo kainos.
Ryžiai tapo šio ekonominio nestabilumo simboliu. Jų kaina 2025-ųjų viduryje buvo daugiau nei dvigubai didesnė nei prieš metus, nors pastaraisiais mėnesiais šiek tiek sumažėjo.
Oficialiais duomenimis, grūdų kaina gruodį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo daugiau nei 34 procentais.
Vyriausybė pažadėjo spręsti šią problemą ir stiprinti ketvirtą didžiausią pasaulio ekonomiką. Tam ji patvirtino rekordinį 122,3 trln. jenų (660 mlrd. eurų) biudžetą 2026 finansiniams metams, prasidėsiantiems balandį.
Tačiau opozicinės partijos teigia, kad S. Takaichi planas paleisti žemuosius rūmus kelia riziką, jog biudžeto priėmimas vėluos, o pagrindinės opozicinės Japonijos konstitucinės demokratų partijos (CDP) politikas Junas Azumi pareiškė, kad taip bus „paaukotas žmonių pragyvenimas“.
