Jauni ukrainiečiai sprendžia sudėtingą dilemą: likti namuose ar kurti ateitį svetur?

Daugelį studentų kamuoja mintis, ką veikti baigus universitetą. Tiesa, dar labiau ji neramina Ukrainos studentus. Esą visą studijų laiką praleidę kariaujančioje šalyje, jauni žmonės sprendžia, likti gimtinėje ar emigruoti.
„Kai kurie iš jų neabejotinai išvyksta iš šalies, tačiau, kiek pastebėjome, tai nėra plačiai paplitęs reiškinys. Be to, daugelis studentų Ukrainoje pradeda dirbti jau trečiame ar ketvirtame studijų kurse“, – teigė Lvivo politechnikos universiteto dėstytoja Natalija Šachovska.
„Man 20 metų, o Ukrainoje vyrams šiuo metu leidžiama išvykti iš šalies iki 22 metų imtinai. Taigi, aš vis dar turiu galimybę. Iš esmės, jei ir išvykčiau, tai ne dėl karo, o dėl studijų galimybių. Šiuo metu negaliu padėti fronte, tad būtų logiška toliau studijuoti“, – neslėpė studentas Ustym Pylypčuk.
Nepaisant to, profesorius pabrėžė, kad Ukrainoje stipriai išaugo gynybos technologijų sektorius. Vietinės įmonės, gaminančios kariuomenei svarbias technologijas, ieško jaunų specialistų.
„Tai tikrai novatoriška, nes šios Ukrainoje gaminamos technologijos dabar net geresnės nei JAV. Darbo rinkoje dėl karo atsirado galimybių uždirbti labai gerus pinigus, jei išmanai technologijas ar informacinių technologijų sektorių“, – tikino ekonomikos profesorius Oleksiy Druhov.
„Pavyzdžiui, tai gali būti dronai, jų valdymo sistemos arba interneto svetainių kūrimas ir panašūs projektai. Ukrainos rinka šiuo metu yra labai plati, o poreikių spektras – didelis“, – dalijosi studentas Yarema Mykhaylyuk.
Lvivas laikomas viena saugesnių vietų Ukrainoje, todėl daugybė studentų atvyksta studijuoti būtent čia, o po studijų taip pat bando įsidarbinti šiame regione.
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„Vienas iš švietimo migracijos pavyzdžių yra Lvivo politechnikos universitetas. Čia studentų skaičius išaugo – dėl savo vaikų saugumo nerimaujantys tėvai juos siunčia į Lvivą. Dabar čia studijuoja per 35 tūkst. studentų – tai daugiausia, kiek jų yra buvę per visą universiteto istoriją“, – aiškino O. Druhov.
Ekonomisto teigimu, karo pradžioje smukusi Ukrainos ekonomika dabar atsigauna ir stiprėja. Anot jo, nepaisant šalyje vykstančio karo, darbo vietų skaičius, įsidarbinimo galimybės ir atlyginimai Ukrainoje auga.
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