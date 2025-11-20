Jaunieji australai nebegalės naudotis feisbuku ir instagramu

Nuo gruodžio 10 d. Australijoje socialinės žiniasklaidos platformos, įskaitant „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“, privalės užblokuoti jaunesnių nei 16 metų vartotojų paskyras arba bus nubaustos didelėmis baudomis.
„Meta“ pareiškė, kad paauglių prieigą prie savo platformų pradės riboti dar iki įsigaliojant šiam draudimui.
„Nuo šiandien „Meta“ informuos Australijos vartotojus, kurių amžius, jos supratimu, yra 13–15 metų, kad jie neteks prieigos prie „Instagram“, „Threads“ ir „Facebook“, – teigiama bendrovės „Meta“ pranešime.
„Meta“ nuo gruodžio 4 d. pradės blokuoti naujas jaunesnių nei 16 metų vartotojų paskyras ir panaikins esamas prieigos teises, o iki gruodžio 10 d. jos platformose turėtų nelikti visų žinomų jaunesnių nei 16 metų vartotojų.“
Vyriausybės duomenimis, Australijoje yra apie 350 tūkst. „Instagram“ vartotojų, kurių amžius yra nuo 13 iki 15 metų, ir apie 150 tūkst. tokio paties amžiaus „Facebook“ vartotojų paskyrų.
Vartotojams, kuriems taikomi tokie apribojimai, „Meta“ pradėjo siųsti įspėjimus, kad jų paskyros netrukus bus užblokuotos.
„Netrukus nebegalėsite naudotis „Facebook“ ir jūsų profilis nebus matomas nei jums, nei kitiems“, – rašoma atitinkamiems vartotojams išsiųstame pranešime.
„Kai jums sueis 16 metų, pranešime jums, kad vėl galite pradėti naudotis „Facebook“.
„Meta“ jiems paaiškino, kad sulaukę 16 metų paaugliai galės prisijungti prie savo paskyrų, kurios bus „visiškai tokios, kokias jas palikote“.
Didelės baudos
Klaidingai pažymėtų paskyrų savininkai savo amžių galėjo patvirtinti „vaizdo asmenuke“ arba pateikdami vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą.
Socialinių tinklų bendrovės pirmiau šiuos įstatymus apibūdino kaip „neaiškius“, „problemiškus“ ir „skubotus“.
„Meta“ ketvirtadienį vėl išreiškė savo susirūpinimą.
„Mes pritariame Australijos vyriausybės tikslui sukurti saugią, amžiui tinkamą interneto aplinką, tačiau atimti iš paauglių galimybę bendrauti su draugais ir bendruomene nėra išeitis.“
Visame pasaulyje kilo didelis su socialinės žiniasklaidos keliamais pavojais kovojančių priežiūros institucijų susidomėjimas, ar griežti Australijos apribojimai bus veiksmingi.
Naujosios Zelandijos ministras pirmininkas Christopheris Luxonas taip pat ketina pateikti panašų įstatymo projektą, kuriuo bus ribojamas vaikų naudojimasis socialiniais tinklais.
O Nyderlandų vyriausybė šiais metais patarė tėvams uždrausti jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis tokiomis socialinių tinklų programėlėmis, kaip „TikTok“ ir „Snapchat“.
Tokius įstatymus pažeidusios socialinių tinklų bendrovės bus baudžiamos iki 49,5 mln. Australijos dolerių (32 mln. JAV dolerių) baudomis.
Teoriškai šis draudimas yra vienas iš griežčiausių pasaulyje.
Tačiau kai kurie ekspertai baiminasi, kad įstatymas bus tik simbolinis, nes internete vartotojų amžių tikrinti ir kontroliuoti būna sunku.
