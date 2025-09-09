JAV Atstovų Rūmų komitetas paskelbė numanomą Trumpo laišką Epsteinui

D. Trumpas neigė, kad toks laiškas egzistuoja.
Laiškas – atspausdintas tekstas nupieštuose nuogos moters kontūruose – buvo vienas iš daugelio laiškų, kuriuos J. Epsteinui atsiuntė draugai ir kuriuos jo penkiasdešimtmečio proga į knygą sudėjo dabar kalinama jo bendrininkė Ghislaine Maxwell.
Laikraščiui „The Wall Street Journal“ liepą pranešus apie tokios knygos ir laiško egzistavimą, 79 metų D. Trumpas iškėlė 10 mlrd. dolerių (8,53 mlrd. eurų) ieškinį dėl šmeižto.
Atstovų Rūmų Priežiūros ir vyriausybės reformos komitetas, vasarą pradėjęs tyrimą dėl to, kaip buvo tvarkoma J. Epsteino byla, šią knygą nurodė perduoti drauge su kitais dokumentais iš jo valdų.
J. Epsteinas prieš mirtį buvo teisiamas kaip seksualinis nusikaltėlis už nepilnamečių lytinį išnaudojimą. Jis nusižudė 2019 metais, laukdamas teismo už lytinius nusikaltimus, bet jo byla tapo politiniu žaibolaidžiu D. Trumpo administracijai.
Numanomą D. Trumpo laišką sudaro trumpas „Donaldo“ ir „Jeffrey“ dialogas.
„Mes turime tam tikrų bendrų dalykų“, – sako „Donaldas“, o „Jeffrey“ jam atsako: „Taip, turime, kai pagalvoju.“
„Enigmos niekada nesensta, ar pastebėjai?“ – klausia „Donaldas“.
„Tiesą sakant, man tai buvo aišku, kai praėjusį kartą tave mačiau“, – teigė „Jeffrey“.
„Bičiulis yra nuostabus dalykas. Su gimtadieniu – ir tegul kiekviena diena būna dar viena nuostabi paslaptis“, – tokiais žodžiais baigiamas laiškelis. Po tekstu yra D. Trumpo parašas, kaip tik nuogo moters kūno kontūro intymioje vietoje.
Kitame knygoje esančiame laiške taip pat minimas D. Trumpas, o prie jo pridėta nuotrauka, kurioje J. Epsteinas laiko didžiulį 22,2 tūkst. dolerių (18,9 tūkst. eurų) čekį, matyt, pasirašytą nekilnojamojo turto magnato.
„Jeffrey demonstruoja ankstyvą talentą su pinigais ir moterimis! Parduoda „visiškai nuvertėjusią“ (paslėpta pavardė) Donaldui Trumpui“, – rašoma raštelyje.
WSJ pirmadienį pranešė, kad šiame verslininko Joelio Pashcowo laiške kalbama apie moterį, kuriai praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje meilinosi ir D. Trumpas, ir J. Epsteinas.
Komiteto demokratai paskelbė D. Trumpo laiško kopiją dar prieš pasirodant visai knygai, todėl pirmininkas respublikonas Jamesas Comeras (Džeimas Komeras) apkaltino juos „dokumentų išrankiojimu ir informacijos politizavimu“.
Baltieji rūmai dar kartą paneigė laiško autentiškumą, o spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit) sakė, jog „labai aišku, kad prezidentas Donaldas Trumpas nenupiešė šio paveikslėlio ir jo nepasirašė“.
„Prezidento Trumpo teisininkų komanda ir toliau agresyviai tęs bylinėjimąsi“, – pridūrė ji.
J. Epsteinas, turtingas finansininkas, turėjęs aukšto lygio ryšių visame pasaulyje, 2019 metais buvo rastas negyvas savo kalėjimo Niujorke kameroje. Jo laukė teismas dėl įtariamos prekybos nepilnametėmis, kurios buvo verbuojamos teikti jam erotinius masažus.
D. Trumpo palaikytojai daugelį metų buvo apsėsti J. Epsteino bylos ir tikėjo, kad „slaptosios valdžios“ (angl. deep state) elitas protegavo J. Epsteino bendrininkų sekso tinklą, ypač Demokratų partijoje ir Holivude.
Komiteto tyrimas
Sausį D. Trumpas pradėjo eiti pareigas žadėdamas greitai išsiaiškinti J. Epsteino paslaptis.
Tačiau daugelis jo palaikytojų sukruto, kai liepą Federalinis tyrimų biuras (FTB) ir Teisingumo departamentas pareiškė, kad J. Epsteinas nusižudė, nešantažavo jokių žymių veikėjų ir neturėjo jokio „klientų sąrašo“.
D. Trumpas ne kartą bandė užglaistyti šią kontroversiją, pavadindamas ją „demokratų Epsteino pramanu“, bet vis daugiau dėmesio sulaukia jo paties ilgalaikė draugystė su finansininku.
Demokratai ir grupelė respublikonų, rizikuojančių užsitraukti D. Trumpo rūstybę, ėmė dar garsiau raginti paviešinti visus su J. Epsteinu susijusius teisinius dokumentus.
Respublikonų kontroliuojamas Priežiūros komitetas pareikalavo Teisingumo departamento dokumentų ir daugelio aukšto rango pareigūnų, įskaitant buvusį prezidentą Billą Clintoną, kurio laiškas įtrauktas į minėtą J. Epsteino gimtadienio knygą, parodymų.
Reaguodamas į šią kontroversiją, D. Trumpo Teisingumo departamentas apklausė J. Epsteino bendrininkę G. Maxwell, kuri šiuo metu atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių merginų verbavimą finansininkui.
Ją apklausė generalinio prokuroro pavaduotojas Toddas Blanche'as (Todas Blanšas), buvęs D. Trumpo asmeninis advokatas.
Vėliau Teisingumo departamentas paskelbė iššifruotą apklausos stenogramą ir garso įrašą, kuriame G. Maxwell sako, kad D. Trumpas draugiškai elgėsi su J. Epsteinu, bet „niekada su niekuo nesielgė nederamai“.
63-ejų G. Maxwell, vienintelė buvusi J. Epsteino bendrininkė, nuteista dėl jo veiklos, po apklausos su T. Blanche'u buvo perkelta iš kalėjimo Floridoje į minimalaus saugumo įstaigą Teksase.
