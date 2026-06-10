JAV didinant spaudimą Kubai, Pentagono vadovas lankysis Gvantaname

Apie vizitą antradienio popietę paskelbta vieno sakinio pranešime, Vašingtonui didinant spaudimą komunistų valdomai salai sankcijomis ir alinančia naftos blokada.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą leido suprasti, kad nori nuversti komunistinę Kubos vyriausybę, siedamas šį žingsnį su tvirta Kubos amerikiečių politine parama, padėjusia jam grįžti į Baltuosius rūmus.
Pentagonas nurodė, kad be Gvantanamo, P. Hegsethas taip pat vyks į Tampą, Floridoje, kur įsikūrusi JAV Centrinė vadovybė (CENTCOM). CENTCOM prižiūri JAV pajėgas Artimuosiuose Rytuose, įskaitant operacijas prieš Iraną.
Praėjusio mėnesio pabaigoje Gvantaname lankėsi ir su Kubos kariuomenės vadais susitiko aukščiausio rango JAV generolas, prižiūrintis operacijas Lotynų Amerikoje.
JAV kariuomenė tuomet teigė, kad generolo Francis Donovano susitikimas buvo „trumpas pasikeitimas nuomonėmis operatyvinio saugumo klausimais“.
„Generolas F. Donovanas taip pat vadovavo karinio jūrų laivyno bazės perimetro saugumo vertinimui ir su bazės pareigūnais aptarė pajėgų apsaugą, karių bei jų šeimų saugumą ir operatyvinę parengtį“, – pridūrė JAV Pietų vadovybė.
Dviem savaitėmis anksčiau Havanoje lankėsi ir su Kubos pareigūnais susitiko CŽV direktorius Johnas Ratcliffe'as (Džonas Retklifas).
Gvantanamo įlanka, esanti už 700 kilometrų į pietryčius nuo Majamio, pietrytinėje Kubos pakrantėje, liūdnai pagarsėjusi kaip vieta, kurioje buvo smurtaujama prieš kalinius, sulaikytus po 2001 metų rugsėjo 11 dienos teroro išpuolių.
D. Trumpas taip pat siekė panaudoti bazę kaip migrantų deportacijos sulaikymo centrą.
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