JAV grasina Iranui ekonomine izoliacija, kokios „pasaulis dar nėra matęs“

„Tai bus ekonominės izoliacijos derinys, kokio pasaulis dar nėra matęs, – konservatyviam televizijos tinklui „Newsmax“ sakė S. Bessentas.
Jis pridūrė, kad „dėl tebesitęsiančios Hormuzo sąsiaurio blokados (...) niekas negalės įplaukti į Irano uostus ar išplaukti iš jų“.
Jis pridūrė, kad naujų priemonių tikimasi sulaukti kitą savaitę.
„Sekite šią erdvę, nes kitą savaitę bus paskelbta daugiau pranešimų“, – kalbėjo jis.
S. Bessentas apibūdino dviejų krypčių požiūrį, apimantį finansinį spaudimą ir fizinę uostų blokadą.
Viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) anksčiau kalbėjo, kad pagrindinis JAV prioritetas Irano kare yra sumažinti naftos ir benzino kainas amerikiečiams, o antras pagal svarbą – užkirsti kelią Teheranui įgyti branduolinį ginklą.
Griežtesnė pozicija prieštarauja paties S. Bessento pastaboms rugpjūčio 4 dieną, kai jis transliuotojui CNBC teigė, kad susitarimas su Teheranu dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo gali būti pasiektas per kelias dienas.
Po tų komentarų Volstrito indeksai pakilo, o naftos kainos sumažėjo.
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