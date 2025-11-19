JAV ir Europos valstybės ragina Iraną visapusiškai bendradarbiauti su TATENA

Įtampa tarp Irano ir JT branduolinės energetikos institucijos pastaraisiais metais smarkiai išaugo. Santykiai tapo dar labiau įtempti po birželio mėnesį vykusio Izraelio ir Irano karo, per kurį tiek žydų valstybė, tiek JAV surengė smūgius prieš Teherano pagrindinius branduolinius objektus.
Po šio 12 dienų konflikto Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriams neleidžiama patekti į svarbiausius Irano branduolinius objektus, tokius kaip Fordo ir Natanzas, tačiau lankyti kitus objektus leidžiama. Šie pagrindiniai branduoliniai objektai smarkiai nukentėjo per birželio mėnesio smūgius.
Rezoliucijoje, dėl kurios, kaip tikimasi, šią savaitę vyksiančiame posėdyje balsuos TATENA valdyba, pabrėžiama, kad Iranui būtina laikytis įsipareigojimų pagal branduolinio ginklo neplatinimo sutartį.
Iranas taip pat raginamas suteikti TATENA pareigūnams reikiamą prieigą.
Praėjusią savaitę TATENA paragino Iraną leisti jai patikrinti jo prisodrinto urano atsargas, teigdama, jog tai jau seniai turėjo būti padaryta.
„Per pastaruosius penkis mėnesius Iranas nepateikė TATENA prašomos informacijos apie savo sodrinto urano atsargas ir saugomus branduolinius įrenginius“, – sakoma rezoliucijoje.
Sekmadienį Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) pareiškė, kad šalis neturi nedeklaruotų urano sodrinimo objektų.
Jis pridūrė, kad urano sodrinimas šiuo metu nevyksta, pridurdamas, jog šie objektai buvo smarkiai apgadinti per 12 dienų karą su Izraeliu.
Šie A. Araghchi teiginiai pasirodė po to, kai JAV žiniasklaidos priemonės, įskaitant „The Washington Post“ ir „The New York Times“, pranešė, kad Iranas paspartino slapto požeminio branduolinio objekto statybas netoli Natanzo.
Birželio viduryje Izraelis surengė beprecedentę Irano bombardavimo kampaniją. Trumpam prie Izraelio prisijungė ir JAV, smogdamos svarbiems Irano branduoliniams objektams.
Pentagonas yra teigęs, kad dėl smūgių Irano branduolinė programa buvo pristabdyta metais ar dviem, o tai prieštarauja pradinei slaptai JAV žvalgybos ataskaitai, kurioje, anot JAV žiniasklaidos, sakoma, kad Irano branduolinė programa buvo pristabdyta tik keliems mėnesiams.
Po šio konflikto Iranas sustabdė bendradarbiavimą su TATENA ir apribojo šios agentūros inspektorių prieigą prie 12 dienų karo metu apgadintų objektų. Iranas TATENA apkaltino šališkumu, pabrėždamas, kad agentūra nepasmerkė Izraelio ir JAV smūgių.
Sekmadienį Irano pareigūnai perspėjo TATENA nepriimti antiiranietiškos rezoliucijos.
„Jei bus priimta rezoliucija, Iranas apsvarstys savo santykių su TATENA peržiūrą ir atliks išsamią peržiūrą“, – sakė Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi (Kazemas Garibabadis).
Naujausi komentarai