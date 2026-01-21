JAV iždo sekretorius: Danija yra nereikšminga

„Danijos investicijos į JAV iždo obligacijas, kaip ir pati Danija, yra nereikšmingos, – trečiadienio rytą Davose žurnalistams sakė S. Bessentas. – Jie jau daug metų pardavinėja iždo obligacijas. Aš visiškai nesijaudinu.“
S. Bessentas tai pareiškė reaguodamas į gandus, kad Europos sostinės gali bandyti daryti spaudimą JAV vyriausybei, parduodamos jos obligacijas ir didindamos jos skolinimosi išlaidas. Vienas Danijos pensijų fondas, „AkademikerPension“, antradienį paskelbė, kad nusprendė parduoti savo turimas JAV iždo obligacijas, teigdamas, kad D. Trumpo grasinimai Grenlandijai yra vienas iš keleto veiksnių, rodančių, kad JAV nebėra aukščiausią kredito reitingą turinti šalis.
Investicijų pardavimo klausimas savaitgalį buvo iškeltas ir banko „Deutsche Bank“ vyriausiojo užsienio valiutos strategijos specialisto George‘o Saraveloso klientams adresuotame pranešime. Tačiau S. Bessent tvirtino, kad „Deutsche Bank“ generalinis direktorius Christianas Sewingas jam paskambino ir pasakė, kad G. Saraveloso argumentai neatspindi banko nuomonės.
S. Bessent pareiškė, kad šį klausimą išpūtė „melagienų žiniasklaida“.
Didėjant susirūpinimui, kad JAV ir Europos nesutarimai dėl Grenlandijos gali virsti prekybos karu, kurio baimintasi 2025 m., bet kuris taip ir neįvyko, JAV obligacijų ir akcijų rinkose antradienį vyko didelis išpardavimas.
S. Bessentas taip pat pažymėjo, kad vertybinių popierių išpardavimą dar labiau paskatino nestabilumas Japonijos obligacijų rinkoje, kur vėl imta nuogąstauti dėl šalies ilgalaikio gebėjimo grąžinti skolas.
„Manau, kad labai sunku išskirti bet kokį triukšmą, kylanti Grenlandijos klausimu“, – sakė S. Bessentas, pridurdamas, kad jo kolega iš Japonijos jį patikino, jog Tokijas imsis veiksmų, kad išlaikytų savo obligacijų rinkos stabilumą.
Pirmiau toje pačioje spaudos konferencijoje S. Bessentas pakartojo savo kritiką dėl „kurstytojiškų“ Europos lyderių komentarų apie ginčą dėl Grenlandijos ir griežtai pasmerkė Europos šalių pareiškimą, kad Grenlandijoje dislokuos karius.
„Nežinau, kokį signalą turėtų siųsti šių šalių sprendimas mobilizuoti savo kariuomenę, – sakė jis. – Tai gana donkichotiška.“
Šie S. Bessento komentarai pasigirdo likus keletui valandų iki labai laukiamos D. Trumpo kalbos. Dėl techninių problemų su prezidentiniu orlaiviu „Air Force One“, JAV prezidentas į Davosą atvyko maždaug trimis valandomis vėliau nei planuota.
