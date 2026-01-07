JAV Kapitolijaus riaušių metinės atskleidė šalies susiskaldymą

Šios metinės išryškina, kad amerikiečių tauta yra susiskaldžiusi pagal nesutaikomus išpuolio, pakeitusio Amerikos politiką, naratyvus – vieni jų remiasi išvadomis apie smurtinį siekį sužlugdyti rinkimus, kiti – apie protestą, kuris buvo neteisingai kriminalizuotas.
„Prieš penkerius metus, sausio 6 dieną, žiauri minia brutaliai užpuolė JAV Kapitolijų. Jos tikslas buvo sužlugdyti laisvus ir sąžiningus rinkimus. Niekada neleisime ekstremistams užglaistyti jų išdavystės“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė vyriausiasis Atstovų Rūmų demokratas Hakeemas Jeffriesas.
2021 metų sausio 6 dieną D. Trumpo šalininkai susirinko Vašingtone po to, kai prezidentas paragino juos protestuoti prieš Kongreso ketinimą patvirtinti jo pralaimėjimą rinkimuose Joe Bidenui.
Keli tūkstančiai žmonių įsiveržė į Kapitolijaus teritoriją, peržengdami policijos barikadas ir sužeisdami daugiau kaip 140 pareigūnų, daužydami langus ir duris, plėšdami kabinetus ir priversdami įstatymų leidėjus slėptis, o rinkimų rezultatų patvirtinimas buvo sustabdytas kelioms valandoms.
Antradienį Baltieji rūmai pristatė interneto svetainę, kurioje bandoma perrašyti šią istoriją, riaušininkus vadindami taikiais patriotiškais protestuotojais ir kaltindami policiją išprovokavus smurtinius susirėmimus.
Tuo tarpu demokratai Kapitolijuje surengė neoficialų posėdį, kuriame dalyvavo policija, buvę įstatymų leidėjai ir smurtą tiesiogiai patyrę civiliai.
Vėliau jie surengė budėjimą su žvakutėmis, prie kurių prisijungė penkių policijos pareigūnų, kurių žūtis tą dieną ir vėliau buvo tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su smurtu, artimieji.
„Kol Donaldas Trumpas teikia malonę maištininkams, leidžia laisvėje vaikščioti tiems, kurie puola mūsų policijos pareigūnus, mes stovime čia kartu su mūsų pirmojo reagavimo pareigūnais“, – teigė demokratai.
„Užtikrinsime, kad jūsų pasiaukojimas tą dieną niekada nebūtų pamirštas, taip pat niekada, niekada nepamiršime su išpuoliu susijusių žmonių gyvybių“, – sakė jie.
„Kankiniai“
Daugelis pradiniame Kongreso tyrime dalyvavusių asmenų sako, kad siekiama ne iš naujo nagrinėti praeitį, bet neleisti jai būti ištrintai – ypač po to, kai D. Trumpas grįžo į valdžią ir suteikė malonę arba sušvelnino bausmes beveik visiems žmonėms, kaltinamiems dėl išpuolio.
Naujoje Demokratų partijos ataskaitoje pateikiami dokumentai apie dešimtis malonę gavusių riaušininkų, kurie vėliau buvo apkaltinti naujais nusikaltimais – nuo seksualinės prievartos prieš vaikus ir išžaginimo iki sąmokslo nužudyti FTB agentus, apiplėšimo ir neatsargaus nužudymo – ir partija įspėja, kad malonės suteikimas gali normalizuoti politinį smurtą.
Prie pastato D. Trumpo šalininkai, tarp kurių buvo ir su kraštutinių dešiniųjų judėjimu „Proud Boys“ susijusių veikėjų, surengė eiseną, kurios maršrutas atkartojo 2021 metais riaušininkų nueitą kelią.
Ne daugiau kaip 200 eitynių dalyvių minia – tai tik maža dalis dalyvių, dalyvavusių tą dieną, kurią jie minėjo, – dėvėjo D. Trumpo firmines raudonas kepuraites su užrašu „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again, MAGA) ir mojavo plakatais.
Iš Teksaso atskridusi Tami Jackson sakė, kad mitingavo „prisimindama žmones, kurie tą dieną neteko gyvybių“, o jos vyras Brianas kai kuriuos riaušininkus pavadino „kankiniais“.
Bendraminčius į renginį kvietė buvęs „Proud Boys“ lyderis Enrique Tarrio, kuris prieš tai, kai D. Trumpas jam suteikė malonę, atlikinėjo 22 metų bausmę už maišto sąmokslą.
Organizatoriai teigė, kad norėjo pagerbti žuvusiuosius, tarp jų ir už D. Trumpą pasisakiusią riaušininkę Ashli Babbitt, ir išreikšti protestą prieš tai, ką jie vadina pertekline policijos jėga ir politiškai motyvuotu persekiojimu.
Konkuruojantys renginiai atspindi platesnį politinį ginčą: demokratai teigia, kad D. Trumpas kurstė išpuolį, siekdamas sužlugdyti rinkimus. Respublikonai atmeta šią nuomonę, o vietoj to nurodo saugumo trūkumus ir kritikuoja Teisingumo departamentą.
D. Trumpas trumpai užsiminė apie riaušes pastabose, pasakytose per Atstovų Rūmų respublikonų strateginį išvažiuojamąjį posėdį, kaltindamas demokratus ir žiniasklaidą neteisingai pateikus jo vaidmenį smurto metu, o Baltieji rūmai paskelbė savo pačių parengtą riaušių aprašymą, kuriame buvo daug netikslumų.
Naujoje D. Trumpo administracijos interneto svetainėje D. Trumpas buvo giriamas už tai, kad riaušininkams suteikė amnestiją, o išpuolio tyrimą pavadino „šališka raganų medžiokle“. Joje buvo pakartoti melagingi D. Trumpo teiginiai, kad 2020 metų rinkimai buvo pavogti.
Buvęs specialusis patarėjas Jackas Smithas (Džekas Smitas) teigė, kad išpuolis nebūtų įvykęs be D. Trumpo, tačiau po respublikonų lyderio perrinkimo atsisakė federalinės bylos, vadovaudamasis Teisingumo departamento politika, draudžiančia patraukti baudžiamojon atsakomybėn pareigas einantį prezidentą.
Netrukus po maišto demokratų kontroliuojami Atstovų Rūmai D. Trumpui paskelbė apkaltą, bet respublikonų vadovaujamas Senatas jį išteisino.
