JAV kariuomenė: amerikiečių pajėgos nutraukė Irano uostų blokadą

„Šiandien JAV pajėgos nutraukė visų į Irano uostus ir pakrančių zonas įplaukiančių bei iš jų išplaukiančių laivų blokadą“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM).
Ji pridūrė, kad JAV karo laivai „liks šioje teritorijoje, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų susitarimo aspektų“.
JAV kariuomenė leido mažiausiai 12 laivų praplaukti pro jos vykdomą Irano uostų jūrinę blokadą, Vašingtonui ir Teheranui pasirašius supratimo memorandumą, ketvirtadienį pareiškė viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas).
„Kalbant apie blokadą, CENTCOM leido daugiau nei tuzinui laivų praplaukti pro mūsų jūrinę blokadą, todėl mes taip pat laikomės savo įsipareigojimų pagal pradinę susitarimo dalį“, – žurnalistams sakė J. D. Vance'as.
JAV ir Irano prezidentams pasirašius susitarimą, prasidėjo 60 dienų laikotarpis, per kurį šios šalys derėsis dėl platesnių klausimų, įskaitant Irano branduolinę programą.
Tačiau dar neaišku, ar abi pusės, kurios po 1979 metų Islamo revoliucijos neturi diplomatinių santykių, penktadienį Šveicarijoje surengs pasirašymo ceremoniją ir derybas, kaip buvo skelbta anksčiau.
Naujausi komentarai