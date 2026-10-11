JAV Kongrese rengiamas įstatymo projektas rusiškos naftos pirkimams blokuoti

Apie tai respublikonas B. Fitzpatrickas paskelbė socialiniame tinkle „X“.
„Pateiksime abiejų partijų remiamą įstatymo projektą, kuriuo būtų uždrausti bet kokie rusiškos naftos pirkimai. Jis bus pavadintas „Ronaldo Reagano (Ronaldo Reigano) įstatymu dėl taikos pasitelkiant jėgą“. Šis projektas bus teikiamas svarstyti pasinaudojus specialia procedūra ir bus priimtas didele balsų dauguma“, – teigė jis.
Tuo metu jo bendražygis Donas Baconas (Donas Beikonas) pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sprendimas pirkti rusišką dyzeliną „atrodo kaip silpnumas“.
„Galiu kalbėti tik už save ir galbūt už savo artimus draugus respublikonus. Šiuo klausimu kategoriškai nesutinkame su prezidentu. Manau, kad tai rimta klaida. Tai atrodo kaip silpnumas: prezidentas eina į nuolaidas (Vladimirui) Putinui, kuris yra diktatorius ir karo nusikaltėlis. Turime palaikyti Ukrainą – demokratiją, į kurią buvo įsiveržta ir kurios miestai yra bombarduojami“, – sakė jis.
Kongresmeną cituoja ukrainiečių portalas „Ukrainska Pravda“.
„Leisdami pirkti rusišką dyzelinį kurą, mes duodame pinigų Rusijos ekonomikai ir jos karo mašinai. Dar prieš metus prezidentas kritikavo europiečius už rusiškų dujų pirkimą. Todėl visiškai nesutinku su šiuo sprendimu, o prezidento politiką Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu laikau nesėkminga. Aš ir „senosios mokyklos“ respublikonai, R. Reagano šalininkai, esame labai nusivylę“, – kalbėjo jis.
D. Trumpas, kurio partijos perspektyvos kitą mėnesį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose atrodo niūrios, iš dalies dėl JAV sparčiai kylančių degalų kainų, penktadienį paskelbė, kad paskambino savo Rusijos kolegai V. Putinui ir sutiko leisti Maskvai išleisti į pasaulio rinkas didelius dyzelino kiekius.
Ukraina ir jos Europos sąjungininkai išreiškė pasipiktinimą dėl šio žingsnio, o Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis žurnalistams sakė, kad tai yra „silpnas sprendimas“.
Tuo metu Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) šeštadienį pareiškė, kad sankcijų Rusijos dyzelinui panaikinimas tik padėtų palaikyti Kremliaus karą prieš Ukrainą.
„Dabar ne laikas mažinti spaudimą Rusijai, ir Europa to nedarys“, – parašė ji socialiniuose tinkluose.
Šeštadienį paklaustas apie šią kritiką, D. Trumpas žurnalistams atsakė, kad V. Zelenskis nepakluso jo nurodymams nesmogti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
D. Trumpas sakė, kad dėl šių smūgių gali dar padidėti pasaulinis degalų trūkumas, nors jis atsirado dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu.
(be temos)