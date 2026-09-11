JAV mini 25-ąsias Rugsėjo 11-osios išpuolių metines

Pagrindiniai atminimo renginiai vėl vyks tose vietose, kurios tada tapo teroristinių išpuolių taikiniais. Tai buvo Pasaulio prekybos centras (PPC) Niujorke ir Pentagonas Vašingtone, taip pat laukas Pensilvanijos valstijoje, kuriame sudužo vienas užgrobtų lėktuvų.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas turėtų dalyvauti atminimo renginyje prie Pentagono. Niujorke, toje vietoje, kur stovėjo PPC dangoraižiai dvyniai, artimieji ryte perskaitys žuvusiųjų pavardes. Šešios tylos minutės, be kita ko, pažymės momentus, kai abu lėktuvai rėžėsi į pastatus ir bokštai griuvo. Pirmą kartą numatyta septintoji tylos minutė, skirta pagerbti tuos žmones, kurie vėliau mirė nuo ligų ar sužalojimų, patirtų per išpuolius.
Per 2001 m. Rugsėjo 11 d. teroristinius išpuolius žuvo beveik 3 tūkst. žmonių – islamistinio tinklo „Al Qaeda“ teroristai užgrobė keturis keleivinius lėktuvus ir du iš jų nukreipė į Pasaulio prekybos centro bokštus. Dar vienas lėktuvas rėžėsi į Pentagoną netoli Vašingtono, o ketvirtasis sudužo Pensilvanijoje, kai keleiviai pasipriešino pagrobėjams. Kas turėjo būti šio orlaivio taikinys, iki šiol lieka neaišku.
Niujorko ugniagesių tarnyba (FDNY) ketina paminėti daugiau nei 300 žuvusių ugniagesių. Po atakų, FDNY duomenimis, dar per 400 ugniagesių mirė nuo ligų, susijusių su Pasaulio prekybos centro griūtimi. Niujorko Brajaneto parke bus pastatytos 2 753 tuščios kėdės – po vieną kiekvienai Niujorko aukai. Ant kėdžių bus galima padėti gėlių arba palikti žinutes.
D. Trumpas, kaip ir ankstesniais metais, paskelbė rugsėjo 11-ąją Patriotų diena ir nurodė, pagerbiant aukas, ant federalinių pastatų iki pusės stiebo nuleisti vėliavas. „National September 11 Memorial & Museum“ duomenimis, apie 100 mln. šiandien gyvenančių amerikiečių – maždaug trečdalis gyventojų, tuomet buvo per jauni, kad atsimintų išpuolius, arba dar nebuvo gimę.
Praėjus 25 metams po išpuolių, toliau auga žmonių, kenčiančių nuo jų sukeltų sveikatos problemų, skaičius. JAV vyriausybės duomenimis, asmenų, mirusių nuo ligų, susijusių su Rugsėjo 11-osios įvykiais, skaičius jau gerokai viršijo tiesiogiai per išpuolius žuvusių žmonių skaičių.
Griuvus maždaug 400 metrų aukščio bokštams ir kilus gaisrams, Žemutiniame Manhatane susidarė labai toksiškas mišinys, kurį, be kita ko, sudarė į dulkes virtęs betonas, stiklas, gipso kartonas, sudegęs plastikai ir kiti kenksmingi junginiai. Dešimtys tūkstančių gelbėtojų, savanorių, gyventojų ir darbuotojų buvo veikiami dulkių ir dūmų. Valstybinė „World Trade Center Health Program“ programa šiuo metu teikia pagalbą daugiau nei 150 tūkst. žmonių, kuriems pasireiškė galimi šios toksinės taršos padariniai.
Minėjimo renginius Niujorke lydi politinis ginčas dėl mero Zohrano Mamdani. Kai kurių aukų artimieji peticijoje pareikalavo, kad jis nedalyvautų pagrindinėje atminimo ceremonijoje prie memorialo „Ground Zero“. Iniciatoriai, be kita ko, kaltina Z. Mamdani, kad jis nepakankamai aiškiai atsiribojo nuo pasisakymų, kurie laikomi ekstremistiniais. Kiti kritikavo tai kaip kampaniją ir antimusulmonišką rasizmą prieš Z. Mamdani, kuris yra pirmasis miesto meras musulmonas.
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