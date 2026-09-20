JAV nuolatinės bazės Lenkijoje – jau netrukus?

„Dėl drąsios mano draugo Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio lyderystės daroma didelė pažanga steigiant JAV karinę bazę Lenkijoje“, – ketvirtadienį socialiniuose tinkluose teigė D. Trumpas. „Jei tai įvyks, vieta bus paskelbta labai greitai. Tai bus istorinis žingsnis mūsų puikiam JAV ir Lenkijos aljansui“, – pridūrė jis.
D. Trumpas apie tai paskelbė nepaisydamas, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, kuri pakurstė sąjungininkų nuogąstavimus, kad ji gali sumažinti savo pajėgų apimtis Europos šalyse.
Tačiau Lenkija, gynybai skirianti apie 5 proc. bendrojo vidaus produkto ir šiandien turinti vieną stipriausių kariuomenių Europoje, stengiasi sustiprinti JAV buvimą savo teritorijoje. Lenkijoje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkst. JAV karių, tačiau beveik išimtinai rotacijos principu.
„Esame pasirengę toliau dėti pastangas, kad sustiprintume bendradarbiavimą gynybos srityje: rimtai, atsakingai ir visada kartu“, – tinkle „X“ pažymėjo K. Nawrockis. „Galiu jus patikinti, kad Lenkijos Vyriausybė darys viską, jog parinktų geriausią įmanomą vietą JAV karinei bazei“, – akcentavo jis.
Pernai vykusio K. Nawrockio vizito į JAV metu D. Trumpas pasiūlė atsiųsti daugiau amerikiečių karių į Lenkiją.
Lenkijos gynybos viceministras Pawelas Zalewskis rugpjūtį sakė, kad jo šalis su Jungtinėmis Valstijomis aptaria galimybę įsteigti nuolatinę JAV bazę jos teritorijoje. „Jau baigėme pradinį (proceso) etapą, ką jau kalbėti apie politinę valią, kuri buvo pareikšta jau seniai“, – visuomeniniam transliuotojui TVP teigė P. Zalewskis.
Neseniai lenkų gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas pranešė, kad nuolatinis JAV karinis buvimas Lenkijai kainuotų apie 3,5–4 mlrd. eurų. „Tai geriausia investicija į saugumą“, – komentuodamas tokią sumą sakė ministras.
Pasak W. Kosiniako-Kamyszo, derybose su JAV šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama vienai bazei, kuri neturi būti įsikūrusi vienoje vietoje. „Dėl ateities infrastruktūros reikia atsižvelgti ne tik į karinės paramos reikalavimus, bet ir į karių šeimų nuolatinio gyvenimo sąlygas“, – sakė jis.
Tarp galimų vietų žiniasklaida mini Ščecino uostamiestį, kur veikia NATO Šiaurės-Rytų korpuso būstinė. Kalbama ir apie Didžiosios Lenkijos bei Žemutinės Silezijos vaivadijas: Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczykas naujienų agentūrai PAP yra sakęs, kad šie Vakarų Lenkijos regionai yra logiškiausias pasirinkimas. Lenkija jau yra investavusi milijardus į šių regionų karinę infrastruktūrą, pritaikytą NATO ir JAV poreikiams.
Žemutinėje Silezijoje esančiame Vroclave modernizuojamas karinėms ir civilinėms reikmėms pritaikytas oro uostas. Be kita ko, jis atitiks aukščiausią „Code F“ klasifikaciją, kad čia galėtų tūpti patys didžiausi JAV strateginiai transporto lėktuvai, tokie kaip „C-5 Galaxy“. Netoli esančioje Olešnicoje yra nenaudojamas milžinišką plotą užėmęs karinis aerodromas – šioje teritorijoje būtų galima įkurdinti karinį miestelį.
Povidzyje (Didžiosios Lenkijos regionas) jau veikia milžiniškas JAV tolimojo karinės technikos saugojimo ir logistikos kompleksas. Tai – didžiausia ir vienintelė NATO infrastruktūros investicija per pastaruosius 30 metų. Jame saugoma visa JAV šarvuotosios brigados kovinės grupės ginkluotė – keli tūkstančiai vienetų sunkiosios technikos, įskaitant tankus „Abrams“ ir kovos automobilius „Bradley“. Be to, kompleksas dar labiau plečiamas: JAV inžinierių korpusas jau paskelbė apie papildomų sandėlių ir dirbtuvių statybos etapą, o oro bazėje atidaryta antra pagal dydį Europoje JAV karinių oro pajėgų atsargų saugykla.
Poznanėje jau veikia JAV kariuomenės įgula ir JAV V korpuso priešakinė vadavietė. Redzikove – JAV priešraketinės gynybos bazė „Aegis Ashore“.
(be temos)