JAV pareigūnai atliko kratą demokratės Ilhan Omar namuose

Šaltinių teigimu, kratą atliko Vidaus saugumo tyrimų tarnybos (HSI) pareigūnai. Šaltiniai, kurie neturėjo leidimo viešai aptarti vykstančio tyrimo, kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Daugiau informacijos apie tyrimą kol kas nebuvo.
Pirmadienį I. Omar atstovui buvo išsiųstas elektroninis laiškas su prašymu pakomentuoti situaciją.
JAV teisingumo departamentas pirmadienį pareiškė, kad HSI pareigūnai Vašingtono apylinkėse atliko kratą pagal teismo išduotą orderį, kurį buvo gavęs departamentas, tačiau tačiau daugiau informacijos nepateikė.
„Šie teisėsaugos veiksmai yra vykstančio federalinio baudžiamojo tyrimo dalis“, – nurodė departamentas.
44-erių I. Omar atstovauja Minesotos valstijos 5-ajai rinkimų apygardai, apimančiai ir Mineapolį. Pirmą kartą į Atstovų Rūmus ji buvo išrinkta 2018 m.
Politikė žinoma kaip vadinamosios „The Squad“ – progresyvių pažiūrų Kongreso narių grupės, garsėjančios griežta kritika JAV prezidentui Donaldui Trumpui, – narė.
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