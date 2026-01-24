JAV pareigūnas: Ukrainos ir Rusijos derybų kitas etapas vyks vasario 1 dieną

„Sutarėme, kad kitas derybų etapas vėl prasidės kitą sekmadienį Abu Dabyje“, – pareigūnas sakė žurnalistams, pavadindamas sprendimą tęsti derybas geru ženklu ir pridurdamas, kad per dvi derybų dienas Emyratų sostinėje atlikta daug darbo.
Ukrainos ir Rusijos delegacijos pirmą kartą per kelis mėnesius surengė tiesiogines derybas Abu Dabyje, net kai Rusija derybų metu paleido dronų ir raketų salvę. Kyjivas apkaltino Maskvą kenkimu deryboms.
Kitas JAV pareigūnas teigė, kad diskusijos buvo didžiulis žingsnis, o susitikimai tarnavo kaip „patvirtinimas to, kad, pirma, iki šiol pasiekta didelė pažanga“.
Šią savaitę kariaujančios šalys pirmą kartą susitiko akis į akį aptarti JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) siūlomo plano, siekiant užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą.
Trumpas ketvirtadienį Davose vykusiame Pasaulio ekonomikos forume susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyryu Zelenskiu, o JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) vėliau derėjosi su prezidentu Vladimiru Putinu Kremliuje.
JAV pareigūnas teigė, kad D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) lydėjo S. Witkoffą kelionėje ir Maskvoje keturias valandas kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Jie „susitiko maždaug keturioms valandoms ir vėlgi, (tai buvo) labai, labai produktyvi diskusija, kalbant apie paskutinius neatvertus klausimus“, – pirmasis pareigūnas sakė žiniasklaidai.
Pasak V. Zelenskio, „pagrindinis diskusijų dėmesys buvo sutelktas į galimus karo nutraukimo parametrus“.
Karas nusinešė dešimčių tūkstančių gyvybių, milijonus gyventojų privertė palikti namus ir nuniokojo dideles Ukrainos teritorijas.
Nors diplomatija, siekiant nutraukti didžiausią Europos konfliktą nuo Antrojo pasaulinio karo, vėl įgavo pagreitį, Maskva ir Kyjivas, atrodo, atsidūrė aklavietėje dėl teritorijų klausimo.
