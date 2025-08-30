JAV pareigūnas: Vašingtonas atsisakys išduoti vizas 80 palestiniečių

„Šis sprendimas taikomas M. Abbasui, kaip ir dar maždaug 80 kitų PA pareigūnų“, – pažymėjo Valstybės departamento pareigūnas pareiškime, kuriame pateikė išsamesnę informaciją apie tai, kam turės įtakos šis neeilinis sprendimas, apie kurį Vašingtonas – svarbus Izraelio sąjungininkas – paskelbė penktadienį.
JAV ir Izraelis kaltina Prancūziją ir kitas šalis tuo, kad pripažindamos palestiniečių valstybę jos apdovanoja „Hamas“, kuri beprecedenčiu 2023-iųjų spalio 7-osios išpuoliu prieš Izraelį išprovokavo dabartinį karą Gazos Ruože.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) liepos pabaigoje pareiškė, kad jo šalis per rugsėjį vyksiantį JT susitikimą oficialiai pripažins Palestinos valstybę ir kad nebegalima delsti siekiant taikos proceso.
Kanada ir Australija taip pat yra tarp šalių, paskelbusių, kad rugsėjį Generalinės Asamblėjos sesijoje ketina pripažinti Palestinos valstybę. Didžioji Britanija sakė, kad žengs tokį patį žingsnį, jei Izraelis nesutiks su ugnies nutraukimu Gazos Ruože.
Jungtinės Valstijos penktadienį pareiškė, kad atsisakys išduoti vizas palestiniečiams, norintiems dalyvauti rugsėjį vyksiančioje JT Generalinės Asamblėjos sesijoje.
„Valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) prieš artėjančią JT Generalinę Asamblėją atmeta ir atšaukia Palestinos išsivadavimo organizacijos narių ir Palestinos autonomijos atstovų vizas“, – savo pranešime tuomet nurodė Valstybės departamentas.
Vašingtonas sakė, jog taip atsakoma į tai, kad PA „kenkia taikos perspektyvoms“.
Šiuo neįprastu žingsniu prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija palaiko Izraelio vyriausybę, kariaujančią su palestiniečių islamistų grupuote „Hamas“ Gazos Ruože.
Valstybės departamentas apkaltino palestiniečius tuo, kad jie naudojasi Tarptautiniu baudžiamuoju teismu (TBT) ir Tarptautiniu Teisingumo Teismu (TTT) norėdami suvesti sąskaitas su Izraeliu, ir paragino PA nebesiekti „vienašališko hipotetinės palestiniečių valstybės pripažinimo“.
Pagal susitarimą Jungtinės Valstijos, kaip šalis, kurioje įsikūrusi JT būstinė, neturėtų atsisakyti išduoti vizų į JT vykstantiems pareigūnams.
JAV Valstybės departamentas tvirtina, kad laikosi susitarimo leisdamas būti palestiniečių misijai.
Aktyvistai kasmet spaudžia Jungtines Valstijas neišduoti vizų šalių lyderiams, kuriuos jie smerkia, dažnai dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų, tačiau tokie jų prašymai beveik visada atmetami.
