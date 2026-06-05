JAV pasiuntinys: „DI kare“ su Kinija ES turėtų palaikyti Vašingtoną

Ambasadorius išreiškė susirūpinimą dėl Briuselio pastangų technologijų srityje „atsiskirti“ nuo Vašingtono.
ES šią savaitę pristatė planus, kaip sumažinti priklausomybę nuo Amerikos ir Azijos technologijų, įskaitant pirmenybės teikimą Europos įmonėms jautriausiose viešųjų pirkimų sutartyse dėl debesijos kompiuterijos ir DI.
Paklaustas apie tai konferencijoje, JAV ambasadorius Andrew Puzderis sakė, kad dar turi išsamiai išnagrinėti planus, tačiau apskritai yra susirūpinęs dėl pasirinktos krypties.
„Aš tikrai nerimauju, kai Europa bando atsiskirti nuo Jungtinių Valstijų šiais technologijų klausimais“, – Belgijos sostinėje vykusiame Briuselio ekonominio saugumo forume sakė A. Puzderis.
„Kariaujame DI karą su Kinija. Manau, kad Vakarų civilizacijai svarbu, jog Jungtinės Valstijos laimėtų“, – teigė jis.
Jei Pekinas nugalėtų, jis galėtų panaudoti savo technologinį pranašumą ekonominės prievartos tikslais – Europos nenaudai, pridūrė jis.
„Svarbu, kad Europa ir Jungtinės Valstijos liktų partnerėmis“, – sakė jis.
ES „technologinio suvereniteto“ paketu siekiama paskatinti vietinę gamybą pagrindiniuose technologijų sektoriuose, Europai bandant pasivyti Jungtines Valstijas ir Kiniją.
Europos Komisijos (EK) teigimu, Briuselis šį klausimą laiko egzistenciniu, nes įmonės iš 27 valstybes vienijančiam blokui nepriklausančių šalių tiekia daugiau nei 80 proc. jo skaitmeninių produktų, paslaugų, infrastruktūros ir intelektinės nuosavybės.
ES nerimauja, kad jos pažeidžiamumas išryškėjo po praėjusiais metais kilusių krizių su Kinija dėl lustų ir retųjų žemių elementų, taip pat dėl nuogąstavimų, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas vieną dieną gali vos ne pernakt nutraukti Amerikos debesijos kompiuterijos paslaugų teikimą.
Tačiau A. Puzderis įspėjo, kad Europa, kurioje dar nesusikūrė jokia DI milžinė ir kuri kenčia nuo didelių energijos kainų, yra per daug atsilikusi, kad pati pasivytų DI lenktynėse.
„Ji gali pasivyti bendradarbiaudama su Jungtinėmis Valstijomis, ir mes tikimės, kad taip ir nutiks“, – sakė jis.
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