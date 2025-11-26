JAV pasiuntinys patarė rusų pareigūnui kaip kalbėtis su Donaldu Trumpu dėl karo Ukrainoje

Spalio viduryje įvykęs telefoninis pokalbis, regis, davė pagrindą 28 punktų D. Trumpo „taikos planui“, kuris buvo plačiai vertinamas kaip palankus Maskvai, reikalaujant, kad Ukraina padarytų didelių teritorinių nuolaidų ir įsipareigotų neprisijungti prie NATO.
„Bloomberg“ teigė, kad stenogramą pateikė išklausiusi S. Witkoffo ir Kremliaus patarėjo užsienio reikalų klausimais Jurijaus Ušakovo pokalbio įrašą, neatskleisdama, kaip įrašas buvo gautas.
Kaip rašoma pokalbio stenogramoje, S. Witkoffas sakė manantis, kad Rusija, kuri pradėjo karą Ukrainoje 2022 metų vasarį surengusi plataus masto invaziją, „visada norėjo taikos susitarimo“ ir kad jis jaučia „didžiausią pagarbą prezidentui Putinui“.
JAV pasiuntinys patarė J. Ušakovui, kad V. Putinas turėtų pagirti D. Trumpą per artėjantį pokalbį telefonu dėl neseniai sudarytų paliaubų Gazos Ruože ir pasakyti, „kad gerbiate jį kaip taikos žmogų ir esate tikrai laimingas, kad tai įvyko“.
S. Witkoffas taip pat pasiūlė sukurti 20 punktų taikos planą Ukrainai, „kaip mes tai padarėme Gazos Ruože“, ir paragino V. Putiną šį klausimą aptarti su D. Trumpu.
„Manau (...) prezidentas suteiks man daug erdvės ir veiksmų laisvės susitarti“, – sakė jis J. Ušakovui.
Telefoninis pokalbis tarp D. Trumpo ir V. Putino įvyko spalio 16 dieną. JAV prezidentas jį pavadino labai produktyviu ir vėliau suabejojo, ar suteikti Ukrainai ilgojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“, likus vos dienai iki Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio priėmimo Baltuosiuose rūmuose.
Vašingtono 28 punktų planas, kaip užbaigti karą Ukrainoje, vėliau buvo atnaujintas, labiau atsižvelgiant į Ukrainos interesus.
S. Witkoffas netrukus Maskvoje aptars atnaujintą planą su V. Putinu, D. Trumpui pareiškus, kad liko suderinti tik keletą nesutarimų.
Antradienį kalbėdamasis su žurnalistais, D. Trumpas teigė negirdėjęs įrašo, bet pavadino jį „labai standartine derybų forma“.
Paklaustas, ar nerimauja dėl S. Witkoffo pernelyg prorusiško požiūrio, prezidentas nukreipė kalbą, pradėdamas pasakoti apie karo kainą žmonėms.
„Žiūrėkite, šis karas galėtų tęstis metų metus, o Rusija turi daug daugiau žmonių, daug daugiau karių, tad manau, kad jei Ukraina gali susitarti, tai yra gerai“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė: „Manau, kad tai puiku abiem pusėms.“