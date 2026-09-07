„Buvo padaryta reikšminga pažanga, įskaitant postūmį planuojant papildomas trišales derybas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė specialusis pasiuntinys S. Witkoffas, kuris kartu su prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu atstovauja JAV pusei derybose.
JAV pasiuntinys po vizitų Rusijoje ir Ukrainoje skelbia apie „reikšmingą pažangą“
2026-09-07 17:56
JAV derybininkas Steve'as Witkoffas pirmadienį palankiai įvertino savaitgalį Maskvoje ir Kyjive vykusias derybas ir užsiminė, kad gali būti suplanuotos naujos trišalės taikos derybos.
JAV pasiuntinys po vizitų Rusijoje ir Ukrainoje skelbia apie „reikšmingą pažangą“ / Scanpix nuotr.