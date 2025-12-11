JAV pradedama vieno milijono dolerių vertės „Auksinės kortelės“ vizų programa

D. Trumpas šį planą pirmą kartą pristatė jau prieš keletą mėnesių. Jo administracija šią programą pristato kaip būdą pritraukti aukštos kvalifikacijos ir iš anksto patikrintus darbuotojus JAV įmonėms.
D. Trumpas žada iš to dideles pajamas federaliniam biudžetui. Ankstesniais Prekybos departamento duomenimis, „Auksinė kortelė“ turėtų atnešti daugiau nei 100 mlrd. dolerių, o dar brangesnė „Platininės kortelės“ programa – apie 1 trln. dolerių.
Vyriausybė nenurodė, per kokį laikotarpį šios sumos galėtų būti gautos.
Aukso spalvos kortelėje pavaizduotas D. Trumpas, o šalia jo matyti Laisvės statula.
Paraiškų teikimo svetainėje nurodomas laukimo sąrašas „Trumpo platininei kortelei“ gauti. Turtingi pareiškėjai, už ją sumokėję 5 mln. JAV dolerių, galės praleisti iki 270 dienų per metus JAV nemokėdami čia mokesčių už užsienyje uždirbtas pajamas.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ parašė: „NUOSTABU! Mūsų didžiosios amerikiečių kompanijos pagaliau gali išlaikyti savo neįkainojamus talentus.“
Už 2 mln. dolerių mokestį kompanijos galės „rekordiškai greitai“ nusipirkti leidimą gyventi savo darbuotojui, po to asmuo turės praeiti saugumo patikrinimą.
Vyriausybė teigia, kad kortelių turėtojai po kelerių metų galės pretenduoti į pilietybę.
Pareigūnai teigia, kad sistema yra panaši į gerai žinomą „Žaliąją kortelę“, kuri leidžia užsieniečiams nuolat gyventi ir dirbti JAV.
Kaip pavyzdį, kaip galėtų būti naudojama „Auksinė kortelė“, administracija nurodė, kad įmonės galėtų išlaikyti užsienio studentus po mokslų baigimo, o ne reikalauti, kad jie grįžtų į savo šalį.
