Iš JAV prezidento rinkimų kampanijos pasitraukęs B. Sandersas parėmė J. Bideną

„Privalome susitelkti, kad įveiktume pavojingiausią prezidentą per naujausių laikų istoriją“, – kairuoliškų pažiūrų B. Sandersas parašė per „Twitter“ prieš pat savo netikėtą pasirodymą J. Bideno tiesioginėje transliacijoje, per kurią senatorius išreiškė palaikymą buvusiam viceprezidentui.

Abu politikos veteranai pastaruosius metus varžėsi dėl teisės tapti Demokratų partijos kandidatu į prezidento postą.

„Šiandien prašau visų amerikiečių – prašau kiekvieno demokrato, nepriklausomo, daugelio respublikonų – susivienyti per šią kampaniją ir palaikyti jūsų kandidatūrą, kurią palaikau“, – kreipdamasis į J. Bideną sakė B. Sandersas.

Šis ankstyvas paramos pademonstravimas labai skiriasi nuo padėties 2016 metais, kai B. Sandersas pralaimėjo kovą dėl paskyrimo demokratų kandidatu buvusiai valstybės sekretorei ir pirmajai šalies poniai Hillary Clinton (Hilari Klinton), bet delsė išreikšti palaikymą jos kandidatūrai. Šis žingsnis buvo laikomas itin žalingu partijai ir akivaizdžiai atskleidė jos susiskaldymą.

78 metų nepriklausomas Vermonto senatorius iš 2020 metų prezidento rinkimų kampanijos pasitraukė praeitą savaitę, pralaimėjęs beveik visus pastaruosius pirminius balsavimus, tad J. Bidenas faktiškai liko vienintelis tikėtinas Demokratų partijos kandidatas.

Dešimtis tūkstančių žmonių gyvybių Jungtinėse Valstijose nusinešusi koronaviruso pandemija privertė sustabdyti visus asmeninius rinkimų kampanijos renginius, didžiajai daliai šalies gyvenant karantino sąlygomis. Prie šios padėties buvo priversti taikytis ir J. Bidenas bei B. Sandersas, pasirodę transliacijoje internetu iš savo namų.

B. Sandersas pirmadienį pasiuntė signalą, kad svarbu vieningai paremti J. Bideno kampaniją, nes tik tokiu atveju galima tikėtis įveikti D. Trumpą.

„Privalu mums visiems dirbti kartu“, – pabrėžė jis.