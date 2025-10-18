JAV – protestai prieš Trumpą

Judėjimas „Karaliams – ne“ ir vėl paragino visoje šalyje rengti protestus prieš, jo nuomone, autoritarinę D. Trumpo politiką.
Judėjimo interneto svetainėje teigiama, kad D. Trumpo administracija į JAV gatves „siunčia kaukėtus agentus“, kurie terorizuoja bendruomenes ir be orderių areštuoja žmones.
Jame prezidentas taip pat kaltinamas tuo, kad kelia pavojų rinkimams, naikina sveikatos ir aplinkos apsaugos priemones ir leidžia milijardieriams pasipelnyti, nors daugelis šeimų kovoja su didėjančiomis pragyvenimo išlaidomis.
„Prezidentas mano, kad jo valdžia yra absoliuti, – teigiama pranešime. – Bet Amerikoje mes karalių neturime.“
Harvardo universiteto minios skaičiavimo konsorciumas pažymi, kad per antrąją D. Trumpo kadenciją, kuri prasidėjo sausio pabaigoje, protestai vyksta gerokai dažniau nei per pirmąją.
Birželio viduryje demonstracijose „Karaliams – ne“ dalyvavo keli milijonai žmonių – tai buvo vieni iš didžiausių masinių protestų JAV istorijoje.
