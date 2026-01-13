Grenlandijos premjeras: mes renkamės Daniją, o ne JAV

„Dabar susiduriame su geopolitine krize, ir jei turime rinktis tarp Jungtinių Valstijų ir Danijos čia ir dabar, mes renkamės Daniją“, – bendroje spaudos konferencijoje Kopenhagoje su Danijos vadove Mette Frederiksen sakė Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederikas Nielsenas.
Apie Arkties vandenyno salos pirkimą ar aneksavimą D. Trumpas vis užsimena jau kelerius metus, o sekmadienį jis dar labiau įkaitino diplomatinę įtampą pareikšdamas, kad Jungtinės Valstijos šią teritoriją „vienu ar kitu būdu“ vis tiek paims.
„Vienas dalykas turi būti aiškus visiems: Grenlandija nenori priklausyti Jungtinėms Valstijoms. Grenlandija nenori būti valdoma Jungtinių Valstijų. Grenlandija nenori būti Jungtinių Valstijų dalimi“, – sakė J. F. Nielsenas.
Tuo metu M. Frederiksen sakė, kad Danijai nebuvo lengva atsilaikyti prieš „visiškai nepriimtiną spaudimą iš mūsų artimiausios sąjungininkės (Amerikos – ELTA)“.
„Tačiau yra daug požymių, kad sunkiausia dalis dar priešakyje“, – pažymėjo M. Frederiksen.
D. Trumpas yra tvirtinęs, esą JAV reikia Grenlandijos „nacionalinio saugumo“ sumetimais.
„Be abejo, mes norime stiprinti bendradarbiavimą saugumo srityje Arkties regione su Jungtinėmis Valstijomis, NATO, Europa ir NATO Arkties regiono valstybėmis“, – pabrėžė Danijos ministrė pirmininkė.
Kaip ELTA rašė anksčiau, Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas ir jo kolegė iš Grenlandijos Vivian Motzfeldt trečiadienį Baltuosiuose rūmuose susitiks su JAV viceprezidentu J. D. Vance'u ir valstybės sekretoriumi Marco Rubio.
