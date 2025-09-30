JAV prieš ES aukščiausiojo lygio susitikimą siunčia Danijai antidroninę sistemą

Po to, kai šiai Šiaurės šaliai dėl pastebėtų dronų teko laikinai uždaryti kelis oro uostus, antidroninių technologijų prieš aukščiausiojo lygio susitikimą taip pat atsiuntė Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija ir Švedija.
„Džiaugiamės ir esame dėkingi, kad Jungtinės Valstijos dėl artėjančio aukščiausiojo lygio susitikimo taip pat remia Daniją antidroniniais pajėgumais“, – parašė gynybos ministerija socialiniame tinkle „X“.
Dėl pastebėtų dronų Danijoje neseniai buvo laikinai uždaryti keli oro uostai, įskaitant Kopenhagos oro uostą, kuris yra didžiausias Šiaurės Europoje.
Dronų taip pat buvo pastebėta virš Danijos karinių objektų, tačiau nuo rugsėjo 27-osios apie pastebėtus naujus dronus nebuvo pranešta.
Kopenhagoje trečiadienį ir ketvirtadienį vyks ES aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame susirinks daugiau nei 40 valstybių ir vyriausybių vadovų.
Siekdama užtikrinti susitikimo saugumą, Danija sekmadienį paskelbė, kad iki penktadienio uždarys oro erdvę visiems civilinių dronų skrydžiams, kad priešų dronai nebūtų supainioti su teisėtais.
Policija nesugebėjo nustatyti kaltininkų, tačiau Danijos vyriausybės pareigūnai įtaria Rusiją.
Baimindamasi sabotažo ir vadinamųjų hibridinių atakų, šalis antradienį taip pat padidino energetikos objektų saugumo lygį.
