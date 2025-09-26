Danijoje dėl pastebėtų dronų vėl buvo uždarytas oro uostas

Ketvirtadienį apie 23.40 val. buvo uždaryta oro erdvė virš Olborgo oro uosto Danijos šiaurėje, nes rajone buvo pastebėti dronai, pranešė visuomeninis transliuotojas DR, remdamasis oro uosto pareigūnu.
Regiono policijos pajėgos vėliau socialiniame tinkle X paskelbė pranešimą, kad oro uostas buvo uždarytas dėl įtariamos dronų veiklos, ir pridūrė, kad oro erdvė vėl buvo atidaryta penktadienį, pusvalandį po vidurnakčio.
Dėl uždarymo iš Amsterdamo pakilęs oro linijų KLM lėktuvas buvo priverstas apsisukti, buvo atšauktas „Scandinavian Airlines“ skrydis iš Danijos sostinės Kopenhagos, rodo skrydžių stebėjimo ir oro linijų interneto svetainės.
Danijos policija pranešė, kad dronai buvo stebimi trečiadienį ir anksčiau ketvirtadienį Olborgo, Esbjergo, Sonderborgo oro uostuose bei Skrydstrupo aviacijos bazėje ir vėliau patys nuskrido. Dėl šių incidentų anksčiau šią savaitę kelioms valandoms buvo uždaryti Olborgo ir Kopenhagos oro uostai.
Tai įvyko po panašaus incidento Norvegijoje, dronų įsiveržimų į Lenkiją bei Rumuniją ir Estijos oro erdvės pažeidimo, kai joje 12 minučių skrido Rusijos naikintuvai.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ketvirtadienį pareiškė, kad šalis tapo „hibridinių atakų auka“.
Kol kas tyrėjams nepavyko nustatyti atsakingų asmenų, tačiau M. Frederiksen sakė, kad Rusija yra „šalis, kelianti grėsmę Europos saugumui“.
Maskva neigia esanti kaip nors susijusi su incidentais Danijoje, Rusijos ambasada Kopenhagoje juos pavadino „surežisuota provokacija“.
