Rusija per metus paleido į Ukrainą daugiau nei 100 tūkst. dronų ir apie 2400 raketų

2025-12-31 21:20
Viljama Sudikienė (ELTA)

2025 m. Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 100 tūkst. dronų, 60 tūkst. valdomų aviacijos bombų ir apie 2400 įvairių tipų raketų.

Šiuos duomenis „Telegram“ kanale pateikė platforma UNITED24. Pranešime sakoma, kad oro pavojaus sirenos gaudė mažiausiai 19 033 kartus. Kiekvieną savaitę virš Ukrainos buvo pastebėta tūkstančiai oro taikinių.

„Kiekviena diena atnešdavo naują sunaikinimą ir nuostolius civiliams gyventojams. Nuolatinės atakos naikino civilinę ir energetikos infrastruktūrą, paversdamos žmonių gyvenimus kova už išlikimą“, – teigė UNITED24.

Paskutinę metų dieną Ukrainos oro gynyba sunaikino 101 iš 127 dronų, kuriais rusai nuo antradienio vakaro puolė Ukrainą.

 

 

