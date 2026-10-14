JAV senatoriai: Trumpo sandoris su Putinu yra ukrainiečių išdavystė

Šeši Respublikonų partijos ir šeši opozicinės Demokratų partijos senatoriai pareikalavo, kad D. Trumpas atšauktų susitarimą. Jis „nebus naudingas ir amerikiečiams“, teigiama bendrame laiške, kurį inicijavo demokratas Richardas Blumenthalis.
„Leidimas Maskvai laisvai pardavinėti rusišką dyzeliną pasaulinėje rinkoje kenkia JAV saugumo interesams ir yra Ukrainos žmonių, kurie toliau ginasi nuo žudikiško, tarptautinę teisę pažeidžiančio Putino karo, išdavystė, – rašoma laiške. – Šis susitarimas yra dovana mūsų priešininkui ir mūsų sąjungininkų išdavystė. Jis turėtų būti atšauktas“.
Penktadienį D. Trumpas paskelbė apie susitarimą su V. Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo. Pasak JAV prezidento, Rusija „nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkst. tonų dyzelino“ JAV ir pasaulinei rinkai, o lapkritį – dar 500 tūkst. tonų.
Sudarydamas prieštaringai vertinamą susitarimą dėl dyzelino, JAV prezidentas nepaisė Vakarų šalių, įskaitant pačias Jungtines Valstijas, Rusijai įvestų sankcijų. Prieš lapkričio 3 d. vyksiančius Kongreso rinkimus jo Respublikonų partija patiria spaudimą dėl išaugusių pragyvenimo išlaidų, ypač dėl karo su Iranu smarkiai pabrangusių degalų. Dyzeliną ypač plačiai naudoja JAV ūkininkai.
Senatoriai taip pat paragino mažinti energijos kainas. Tačiau, jų nuomone, rusiško dyzelino tiekimas kainoms beveik neturės įtakos. Vietoj to susitarimas suteiks Kremliui papildomų pajamų, kurios leis toliau finansuoti jau daugiau kaip ketverius su puse metų trunkantį Rusijos agresijos karą.
„Putinas yra tironas“, – rašė senatoriai. Jie paragino D. Trumpą verčiau siekti susitarimo, kuris užtikrintų Ukrainos suverenitetą ir saugumą. Socialiniame tinkle „X“ R. Blumenthalis pridūrė, kad V. Putinas „vedžioja Trumpą už nosies“.
Senatoriai taip pat paragino D. Trumpą didinti ekonominį spaudimą „pagrindiniams karo rėmėjams“, „ypač Kinijai“, siekiant sustiprinti JAV pozicijas ir „greitai užbaigti šį pražūtingą konfliktą“.
Tarp šešių prie šio raginimo prisidėjusių respublikonų senatorių yra trys, kurie po vidurio kadencijos rinkimų ketina pasitraukti iš Kongreso. Tai Teksaso senatorius Johnas Cornynas, buvęs respublikonų frakcijos Senate vadovas Mitchas McConnellas ir užsienio politikos klausimais D. Trumpą dažnai kritikuojantis Thomas Tillisas.
D. Trumpo susitarimą sukritikavo ir Europos Sąjungos (ES) ekonomikos komisaras Valdis Dombrovskis. Pasak jo, dyzelino tiekimas neturės „jokios makroekonominės reikšmės“. Kalbėdamas naujienų agentūrai AFP, jis taip pat suabejojo, ar Rusija apskritai pajėgs pristatyti sutartą kiekį.
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