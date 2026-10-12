 JAV senatoriai: Trumpo susitarimas su Rusija – neteisėtas

JAV senatoriai: Trumpo susitarimas su Rusija – neteisėtas

2026-10-12 07:13
BNS inf.

Septyni abiejų partijų JAV senatoriai sekmadienį išplatino pareiškimą, kuriame suabejojo prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) susitarimo teisėtumu leisti rusiško dyzelino eksportą, nepaisant JAV draudimo, galiojančio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios.

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<span>JAV senatoriai: Trumpo susitarimas su Rusija – neteisėtas</span>
JAV senatoriai: Trumpo susitarimas su Rusija – neteisėtas / Asociatyvi magnific nuotr.

D. Trumpas penktadienį paskelbė apie susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu patiekti didžiulį dyzelino kiekį mainais į laikiną JAV sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas sulaukė griežtos Ukrainos, Europos Sąjungos (ES) ir kelių amerikiečių įstatymų leidėjų reakcijos.

„Kongresas aiškiai uždraudė rusiškos energijos importą 2022 metais, kad amerikiečių doleriai nefinansuotų žiauraus V. Putino karo prieš Ukrainą“, – teigiama bendrame senatorių pareiškime.

„Kongresas buvo aiškus: JAV neturėtų importuoti naftos iš Rusijos, kol ši nenutrauks agresijos prieš Ukrainą ir grasinimų mūsų NATO sąjungininkėms“, – tvirtino senatoriai.

Pareiškimą pasirašė demokratų senatoriai Jeanne Shaheen (Džin Šahin), Richardas Blumenthalis (Ričardas Blumentalis) ir Ronas Wydenas (Ronas Vaidenas) bei keturi respublikonų senatoriai: Susan Collins (Siuzan Kolins), Lisa Murkowski (Lisa Murkovski), Johnas Curtisas (Džonas Kurtisas) ir Thomas Tillisas (Tomas Tilisas).

„Prezidento D. Trumpo sprendimas leisti rusiško dyzelino importą į JAV tiesiogiai prieštarauja šiam įstatymui. Administracija taip pat nepasikonsultavo su Kongresu ir nepateikė jokio paaiškinimo, pagrindžiančio jos sprendimą, kaip reikalaujama teisės aktuose“, – tęsiama pareiškime.

Senatoriai pasmerkė sprendimą „suteikti V. Putinui finansinį gelbėjimosi ratą, kol Rusija toliau žudo Ukrainos civilius“, ir paragino D. Trumpo administraciją „nedelsiant pakeisti kursą“.

Iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) sekmadienį gynė susitarimą, interviu kanalui „Fox News“ sakydamas: „Mes tai padarysime pasitelkdami visus turimus teisinius įgaliojimus.“

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