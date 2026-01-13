 JAV senatorius padavė Pentagono vadovą Hegsethą į teismą

2026-01-13 11:48
Jūras Barauskas (ELTA)

JAV senatorius Markas Kelly pirmadienį pareiškė Pentagonui ir gynybos sekretoriui Pete‘ui Hegsethui ieškinį dėl pasekmių, kurias jam teko patirti po to, kai viename vaizdo įraše ragino JAV karius nevykdyti neteisėtų vadovybės įsakymų.

JAV senatorius padavė Pentagono vadovą Hegsethą į teismą / Scanpix nuotr.

JAV Gynybos departamentui po vaizdo įrašo paskelbimo pradėjus tyrimą, atsargos karinio jūrų laivyno karininkas M. Kelly gali netekti dalies pensijos.

Ieškinyje teigiama, kad departamento veiksmai prieštarauja Konstitucijai, nes buvo pažeista M. Kelly teisė į žodžio laisvę.

Lapkričio mėnesį M. Kelly ir dar penki Kongreso nariai demokratai, kadaise tarnavę karinės pajėgose ar žvalgybos tarnybose, pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame ragino JAV kariškius nevykdyti įsakymų, kuriais būtų pažeidžiami įstatymai ar Konstitucija. Vaizdo įraše daugiausia buvo kalbama apie prieštaringai vertinamas JAV operacijas prieš tariamus narkotikų kontrabandininkus Karibų jūros regione.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasmerkė šį vaizdo įrašą, pareikšdamas, kad jis kursto „maištingą elgesį“, tačiau vėliau savo kritiką sušvelnino.

Šiame straipsnyje:
Markas Kelly
Pete Hegsethas
teismas

