Kilus skandalams, Pentagono vadovas patiria vis didesnį spaudimą

P. Hegsethui – buvusiam kariuomenės nacionalinės gvardijos majorui, kuris iš „Fox News“ laidų vedėjo kėdės pakilo į galingiausios pasaulyje kariuomenės vadovų gretas – kontroversijos nėra svetimos, o Senatas jo kandidatūrą patvirtino tik per plauką per svarstymą anksčiau šiais metais.
Smūgiai įtariamiems narkotikų kontrabandininkams – ypač incidentas, kai po pirminės atakos žuvo išgyvenusieji – ir jo naudojimasis komercine pranešimų siuntimo programėle „Signal“ kalboms apie operaciją Jemene dar labiau pakurstė priešiškumą P. Hegsethui.
„Jis atsidūrė dar vienoje sudėtingoje padėtyje. Tiesą sakant, dabar dvi didelės jo problemos susiliejo“, – sakė į atsargą išėjęs JAV jūrų pėstininkų pulkininkas ir Strateginių ir tarptautinių studijų centro vyresnysis patarėjas Markas Cancianas (Markas Kansianas).
„Tačiau atrodo, kad jis išlaiko (JAV prezidento Donaldo) Trumpo pasitikėjimą, nors ir prarado kai kurių respublikonų paramą. Taigi nemanau, kad jis yra (...) fatališkoje padėtyje“, – sakė M. Cancianas.
Jimas Townsendas (Džimas Taunsendas), buvęs aukšto rango pareigūnas Gynybos departamente Barracko Obamos (Barako Obamos) administracijos laikais, sakė, kad P. Hegsethas vaikšto plonu ledu ir kad D. Trumpas turi „gynybos sekretorių, kuris jam kelia daug galvos skausmo“.
J. Townsendas sutiko, kad mažai tikėtina, jog P. Hegsetas bus atleistas iš karto, tačiau sakė, kad jei nutiks kas nors, kas labai suerzins Respublikonų partiją arba sukels gėdą D. Trumpui, „jie tikriausiai bandys perkelti jį kur nors kitur“.
Smūgiai Jemene
P. Hegsethas per savo patvirtinimo procesą užsitraukė nemalonę dėl įtariamo netinkamo finansų valdymo veteranų ne pelno organizacijose, kuriose jis anksčiau dirbo, pranešimų apie besaikį alkoholio vartojimą ir įtarimų, kad Kalifornijoje jis seksualiai priekabiavo prie vienos moters.
Jo, kaip gynybos sekretoriaus, darbą taip pat temdė skandalai, įskaitant vieną, susijusį su kovo viduryje surengtais smūgiais Jemene.
Žurnalas „The Atlantic“ atskleidė, kad jo vyriausiasis redaktorius netyčia buvo įtrauktas į pokalbį „Signal“, kuriame pareigūnai, įskaitant P. Hegsethą, aptarinėjo būsimą operaciją.
Pentagono vadovas siuntė žinutes apie smūgių laiką likus kelioms valandoms iki jų pradžios ir informaciją apie dalyvaujančius orlaivius ir raketas.
Incidentas paskatino Pentagono nepriklausomo generalinio inspektoriaus biuro tyrimą, kuris ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje padarė išvadą, kad P. Hegsetho veiksmai galėjo sukelti „potencialią žalą JAV pilotams“.
Smūgiai prieš įtariamus narkotikų laivus
Dar vienas skandalas kilo dėl rugsėjo 2 dieną Ramiojo vandenyno vandenyne surengtos atakos prieš įtariamą narkotikų kontrabandos laivą. Per pirmąjį smūgį liko gyvų, o per vėlesnį puolimą žuvo tie du žmonės.
P. Hegsethas ir Baltieji rūmai ne kartą teigė, kad sprendimą dėl antrojo smūgio priėmė ne gynybos sekretorius, o operacijos vadas admirolas Frankas Bradley (Frankas Bradlis).
Įstatymų leidėjai praėjusią savaitę dalyvavo slaptame pasitarime Kapitolijuje, kuriame jiems buvo parodyta išplėstinė incidento vaizdo medžiaga – viešai paskelbta tik trumpa jos dalis – tačiau nuomonės dėl to, ar tolesni smūgiai buvo pagrįsti, yra prieštaringos.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kad „Jungtinių Valstijų kariuomenė puola skęstančius jūreivius – blogus vyrukus, blogus vyrukus – bet puola skęstančius jūreivius“, sakė demokratų atstovas Jimas Himesas (Džimas Himesas).
Respublikonų senatorius Tomas Cottonas (Tomas Kotonas) – dar vienas šiame pasitarime dalyvavęs pareigūnas – visus keturis smūgius laivui apibūdino kaip „visiškai teisėtus ir reikalingus“ ir sakė, kad išgyvenusieji bandė apversti narkotikų prikimštą laivą atgal ir „likti kovoje“.
Kai kurie demokratų įstatymų leidėjai ragino P. Hegsethą atsistatydinti patį arba atleisti iš darbo dėl papildomų smūgių ir „Signal“ kontroversijos, tačiau šiuo metu jis atrodo saugus.
Tačiau M. Cancianas sakė, kad dar vienas skandalas gali pastūmėti D. Trumpo administraciją atleisti jį iš gynybos sekretoriaus pareigų.
„Jei po šio skandalo galbūt bus dar vienas (...) Baltieji rūmai gali netekti kantrybės“, – sakė jis, apibūdindamas jau įvykusius skandalus kaip labai gėdingus.
