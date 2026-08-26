JAV senatorius tikisi, kad sankcijų Rusijai įstatymas bus priimtas rugsėjį

R. Blumenthalis tai sakė per spaudos konferenciją Kyjive.
„Kai lankiausi čia praėjusį pavasarį, gegužę, sakiau, kad padvigubinsime pastangas priimti sankcijų įstatymo projektą. Dabar, kai tai įvyko Senate, grįžtu su dar didesniu ryžtu, kad jis būtų priimtas ir Atstovų rūmuose. Tikiuosi, kad tai įvyks rugsėjį. Rūmai vėl susirinks rugsėjį ir aš palaikiau labai glaudžius ryšius su Rūmų vadovybe ir labai tikiuosi, kad užteks ryžto jį priimti“, – sakė demokratų senatorius.
Jo nuomone, JAV gali atlikti svarbų vaidmenį įtikinant Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo. Pasak R. Blumenthalio, to siekiant sankcijų įstatymo projektas yra itin svarbus, ypač atsižvelgiant į ekonominį spaudimą, su kuriuo susiduria Rusijos diktatorius.
Senatorius sakė, kad dėl šio spaudimo šiais metais deficitas yra milžiniškas ir viršija 120 mlrd. dolerių. Be to, Ukraina pasiekia taikinius vis toliau Rusijoje ir naikina ne tik naftos perdirbimo gamyklas, bet ir sandėlius. Todėl V. Putinas jaučia tokį ekonominį spaudimą, kokio anksčiau dar nepatyrė.
JAV Senatas rugpjūčio 7 d. pritarė L. Grahamo įstatymo projektui, kuriuo siekiama sustiprinti sankcijas Rusijai ir Iranui. Dokumentas buvo išsiųstas Atstovų rūmams.
Rugpjūčio 23 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis aptarė didėjantį spaudimą Rusijai su JAV senatoriais R. Blumenthaliu ir Jamesu Lankfordu, be kita ko, įgyvendinant L. Grahamo įstatymo projektą dėl sankcijų.
Naujausi komentarai