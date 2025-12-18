JAV siūlo padalyti Zaporižios AE trims šalims, Zelenskiui tai atrodo neteisinga

„Jungtinės Valstijos pasiūlė kompromisą, kaip jos jį supranta, pagal kurį elektrinė turėtų kažkaip egzistuoti ir veikti, ir tam tikromis proporcijomis būti padalyta į tris dalis. Mes ilgai apie tai diskutavome, ir aš jiems pasakiau, kad man tai atrodo neteisinga“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, problema yra ne vien ta, kad tai – Ukrainos objektas.
„Yra daug įvairių problemų: ne tik elektra, ne tik pinigai. Yra problemų dėl prieigos prie elektrinės, įskaitant jos militarizuotą statusą ir blogėjančią būklę, kai trūksta prieigos prie būtiniausių paslaugų, tokių kaip vandens ir elektros tiekimas. Taip pat yra problema, kad ten dirba mūsų komanda, mūsų žmonės, ir jie turi dirbti toliau“, – su Zaporižios AE susijusias neišspręstas problemas vardijo Ukrainos prezidentas.
Jis priminė, kad šiuo metu elektrinė „neveikia visu pajėgumu“.
„O kai ji veiks (visu pajėgumu – ELTA), ten bus didesnė Ukrainos specialistų komanda. Kur jie gyvens?“ – klausė Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskio nuomone, šios ir daugelis kitų problemų taip pat turi būti suderintos su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA). Be to, pasak jo, vis dar neaišku, kas dabar elektrinę remontuotų, o šis objektas taip pat susijęs su okupuotose teritorijose esančios užtvankos atstatymo klausimu.
„Ten turi būti užtvanka – ta, kurią susprogdino rusai. Jie ją susprogdino. Ir kas dabar už ją sumokės? Taigi klausimų yra daugiau nei atsakymų“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.
Kaip skelbta anksčiau, Zaporižios AE laikinai neteko visų išorinių elektros tiekimo šaltinių naktį iš gruodžio 5 į 6 d. Tai buvo 11-asis toks incidentas nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios.
(be temos)