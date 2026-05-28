JAV sulaikytas buvęs CŽA pareigūnas, jo namuose suradus aukso už 40 mln. dolerių

Remiantis teismo dokumentais, Federalinio tyrimų biuro (FTB) pareigūnai šį mėnesį iš Davido Rusho (Deivido Rašo) namų Virdžinijos valstijoje taip pat paėmė 2 mln. dolerių (1,7 mln. eurų) grynaisiais ir maždaug 35 prabangius laikrodžius.
Laikraštis „The New York Times“, remdamasis su tyrimu susipažinusiais asmenimis, trečiadienį pranešė, kad D. Rushas yra buvęs aukšto rango CŽA pareigūnas.
FTB tyrimas atskleidė, kad D. Rushas savo darbo prašyme pateikė melagingą informaciją apie savo išsilavinimą ir karinę patirtį, įskaitant melą apie įgytus universitetinius laipsnius ir tarnavimą karinio jūrų laivyno pilotu.
Anot rašytinių parodymų, jis taip pat pildė suklastotus darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir gavo 77 tūkst. dolerių (65,5 tūkst. eurų) už karines atostogas, melagingai teigdamas, kad yra karinio jūrų laivyno rezervo narys.
Dokumente D. Rushas apibūdinamas kaip buvęs aukšto rango JAV vyriausybės agentūros darbuotojas, turėjęs leidimą dirbti su visiškai slapta informacija ir prieigą prie įslaptintos informacijos.
Gegužės 19 dieną jis buvo sulaikytas ir apkaltintas vyriausybės lėšų vagyste.
D. Rusho advokatas atsisakė pateikti komentarą „The New York Times“.
Nuo praėjusių metų lapkričio iki šių metų kovo D. Rushas kelis kartus kreipėsi į savo darbdavį prašydamas „didelio kiekio užsienio valiutos ir dešimčių milijonų dolerių vertės aukso luitų su darbu susijusioms išlaidoms“.
Rašytiniuose parodymuose teigiama, kad D. Rushas gavo grynuosius pinigus ir auksą. Išsamesnės informacijos apie tai, kam jam jų prireikė, nepateikiama.
Vėliau paaiškėjo, kad auksas ir didžioji dalis grynųjų pinigų dingo iš pareigūno darbo vietoje esančios saugyklos, todėl jo namuose buvo atlikta krata. Jos metu surasti maždaug 303 aukso luitai, kurių vertė viršija 40 mln. dolerių.
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