JAV sušvelnino sankcijas Venesuelos parlamento vadovui Rodriguezui

Nacionalinės Asamblėjos vadovo pavardė buvo išbraukta iš JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) „ypatingos kategorijos asmenų sąrašo“. Prieš kelis mėnesius Vašingtonas panaikino sankcijas ir D. Rodriguez.
Departamentas iš karto nepaaiškino šio sprendimo priežasčių, tačiau jis priimtas tuo metu, kai J. Rodriguezas atstovauja laikinajai vyriausybei JAV remiamose derybose su Venesuelos politine opozicija dėl pereinamojo laikotarpio.
D. Rodriguez perėmė valdžią po to, kai Jungtinės Valstijos sausį per karinę operaciją nuvertė ilgametį Venesuelos vadovą Nicolą Maduro.
Nuo tada Vašingtono ir Karakaso santykiai atšilo, D. Rodriguez vykdant JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimus atverti Venesuelos energetikos sektorių Amerikos bendrovėms.
D. Rodriguez, kuri buvo N. Maduro viceprezidentė, ir jos broliui Jorge JAV sankcijos buvo įvestos per pirmąją D. Trumpo kadenciją.
Šiemet Vašingtonas taip pat sušvelnino sankcijas Venesuelos centriniam bankui ir valstybinei oro transporto bendrovei „Conviasa“. Tai dalis priemonių, kuriomis siekiama stiprinti ryšius su naftos turtinga Lotynų Amerikos valstybe.
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