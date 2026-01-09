JAV svarsto apie šimtatūkstantines išmokas Grenlandijos gyventojams

Diskutuota kiekvienam asmeniui skirti nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst. dolerių, penktadienį pranešė „Reuters“. Tai bendrai sudarytų beveik 6 mlrd. dolerių. Vienas šaltinių teigė, kad vidinės diskusijos dėl vienkartinių išmokų pastarosiomis dienomis tapo rimtesnės.
Baltieji rūmai patvirtino, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo saugumo patarėjai vertina, „kaip galėtų atrodyti galimas pirkimas“. JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio kitą savaitę Vašingtone susitiks su Danijos kolega ir aptars Grenlandijos klausimą.
Vyriausybės Kopenhagoje ir Grenlandijos sostinėje Nuke ne kartą pareiškė, kad 57 tūkst. gyventojų turinti Grenlandija neparduodama. „Pakaks. Užteks fantazuoti apie aneksiją“, – sakė Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederikas Nielsenas.
