JAV teismas atmetė Trumpo administracijos ieškinį dėl tariamo antisemitizmo Harvarde

Bostono apygardos teisėjas Richardas Stearnsas nustatė, kad vyriausybė nesugebėjo įrodyti, jog Harvardo universitetas pažeidė Pilietinių teisių akto nuostatą, draudžiančią diskriminaciją dėl rasės, tautybės ir kitų požymių.
Prezidentas D. Trumpas leidosi į kryžiaus žygį prieš didžiuosius JAV universitetus, kaltindamas juos tuo, kad, nepaisant Izraelio karinės operacijos Gazos Ruože, jie leidžia Palestiną remiantiems judėjimams nevaržomai veikti savo universitetų miesteliuose.
Kovo mėnesį pateiktame skunde Teisingumo departamentas teigė, kad Harvardo „dėstytojai ir valdžia užmerkė akis į antisemitizmą bei žydų ir izraeliečių diskriminaciją“.
„Harvardas leido prieš Izraelį nusiteikusiems demonstrantams užimti savo bibliotekas. Harvardas leido, kad, pažeidžiant universiteto politiką, jame dvidešimt dienų veiktų prieš Izraelį nusistačiusi stovykla,“, – teigiama pranešime.
Tačiau teisėjas R. Stearnsas, patenkinęs Harvardo prašymą atmesti ieškinį, teigė, kad D. Trumpo administracijos nurodyti incidentai buvo „pernelyg pavieniai ir epizodiniai“, kad būtų galima įrodyti buvus Pilietinių teisių akto pažeidimą.
Šiuo sprendimu buvo duotas atkirtis D. Trumpo išsišokimams prieš seniausią Jungtinių Valstijų universitetą.
Jo administracija taip pat ėmėsi veiksmų, siekdama dėl tariamo antisemitizmo toleravimo ir liberalumo įšaldyti Harvardo universitetui skirtus milijardus dolerių.
Praėjusį rugsėjį federalinis teisėjas nusprendė, kad toks veiksmas iš esmės buvo neteisėtas, ir įpareigojo lėšas grąžinti.
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