 JAV valstybės sekretorius pasveikino Tailando ir Kambodžos susitarimą dėl paliaubų

JAV valstybės sekretorius pasveikino Tailando ir Kambodžos susitarimą dėl paliaubų

2025-12-28 15:36
BNS inf.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) šeštadienį pasveikino Tailando ir Kambodžos susitarimą dėl ugnies nutraukimo.

Marco Rubio
Marco Rubio / CNP/AdMedia/SIPA / CNP/AdMedia/SIPA nuotr.

Tai vienas iš konfliktų, kuriuose JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) tarpininkavo siekdamas pasiekti paliaubas.

„Raginame Kambodžą ir Tailandą nedelsiant įvykdyti šį įsipareigojimą ir visiškai įgyvendinti Kvala Lumpūro taikos susitarimų sąlygas“, – pareiškė M. Rubio.

Tailandas ir Kambodža šeštadienį susitarė dėl neatidėliotinų paliaubų, teigiama bendrame abiejų šalių pareiškime, kuriame pažadama nutraukti kelias savaites trukusius kruvinus susirėmimus pasienyje.

Oficialiais duomenimis, per tris savaites trukusias kovas su tankais, dronais, reaktyviniais lėktuvais ir artilerija žuvo mažiausiai 47 žmonės, o daugiau nei milijonas žmonių neteko namų.

Šiame straipsnyje:
JAV
tailandas
Kambodža
susitarimas
paliaubos
Marco Rubio

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų