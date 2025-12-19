Marco Rubio: JAV nevers Ukrainos priimti taikos susitarimo su Rusija

„Visas šis naratyvas, kad mes bandome priversti Ukrainą kažką padaryti, yra juokingas“, – pareiškė žurnalistams M. Rubio.
„Mes negalime priversti Ukrainos sudaryti susitarimo. Mes negalime priversti Rusijos sudaryti susitarimo. Jie turi patys norėti sudaryti susitarimą“, – pridūrė jis.
Kyjivo vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas kiek anksčiau pranešė, kad Ukrainos ir jos sąjungininkų iš Europos derybininkai penktadienį Jungtinėse Valstijose surengs naują susitikimą su JAV pareigūnais dėl Rusijos karo užbaigimo.
„Šiandien Jungtinėse Valstijose kartu su generolu leitenantu Andrijumi Hnatovu pradėsime kitą konsultacijų su amerikiečių puse raundą. Amerikos pusės kvietimu šiame formate dalyvauja ir Europos partneriai“, – socialiniuose tinkluose pranešė R. Umerovas.
Anksčiau šį mėnesį R. Umerovas Majamyje buvo ne kartą susitikęs su Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir JAV prezidento žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu), tačiau Europos atstovai tuose susitikimuose nedalyvavo.
Lapkritį Jungtinės Valstijos sukrėtė Europą pateikusios 28 punktų planą dėl karo Ukrainoje užbaigimo, kuris buvo parengtas nesitariant su Europa ir buvo plačiai vertinamas kaip palankus Rusijai.
Ukraina ir Europa iš dalies pakeitė planą, tačiau Rusija jo kol kas nekomentavo, o prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė, kad „kamuolys dabar“ yra Kyjivo ir jo Vakarų sąjungininkų rankose.
Savo metinėje spaudos konferencijoje V. Putinas taip pat pažadėjo tęsti karą, nes Rusijos kariuomenė, anot jo, šiuo metu turi pranašumą fronte.
2022 metų vasarį į Ukrainą įsiveržusi Rusija teigia, kad Europos dalyvavimas derybose tik trukdytų procesui.
Teritorijų klausimas tebėra pagrindinė kliūtis derybose ir vienas informuotas šaltinis naujienų agentūrai AFP šią savaitę sakė, kad JAV spaudžia Kyjivą atiduoti teritorijas rytinėje Donecko srityje.
Tačiau Ukraina atmeta galimybę atiduoti kokias nors teritorijas Rusijai.