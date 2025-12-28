Zelenskis padėkojo Trumpui už susitikimą ir pareiškė viltį dėl apčiuopiamų derybų rezultatų

Ukrainos prezidentas šį pareiškimą padarė per trumpą spaudos konferenciją prieš derybų pradžią.
„Dėkoju, kad su manimi susitikote. Mūsų komandos per derybas padarė viską, ką galėjo. Jos puikiai parengė visus dokumentus. Tikiuosi, kad visi šie dokumentai padės mums pasiekti realių rezultatų. Ir aš pritariu prezidentui (D. Trumpui), kad daugelis europiečių taip pat yra mūsų pusėje“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukrainos ir Amerikos komandos daug laiko skyrė taikos susitarimo projektui, saugumo garantijoms ir laipsniškam šių dokumentų įgyvendinimui.
„O dabar mes aptarsime šią strategiją“, – sakė Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis priminė, kad jau susitarta dėl 90 proc. dokumento projekto, kaip užbaigti karą.
Anksčiau per susitikimą su žurnalistais, kai Ukrainos prezidentas pateikė išsamesnę informaciją apie 20-ies punktų pagrindinį karo užbaigimo dokumento projektą, jis pabrėžė, kad du punktai liko neišspręsti – dėl teritorijų ir Zaporižios atominės elektrinės valdymo. V. Zelenskis tada sakė, kad šie klausimai turės būti aptarti vadovų lygmeniu.
Pasak V. Zelenskio, ant derybų stalo guli ir kiti karui užbaigti būtini dokumentai. Vienas svarbiausių iš jų – trišalis Ukrainos, JAV ir Europos dokumentas dėl saugumo garantijų Ukrainai, o taip pat dvišalis Ukrainos ir JAV dokumentas dėl saugumo garantijų. Be to, Ukraina ir JAV parengė dokumentą dėl Ukrainos atkūrimo ir ekonomikos plėtros, vadinamą Ukrainos klestėjimo planu.
