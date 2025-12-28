Kremlius: Putinas ir Trumpas dar kartą pasikalbės po JAV lyderio susitikimo su Zelenskiu

„Visas pokalbis vyko draugiškoje atmosferoje“, – žurnalistams sakė Kremliaus diplomatinis patarėjas Jurijus Ušakovas.
Rusijos lyderis Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį, prieš D. Trumpo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Floridoje, „draugiškai“ pasikalbėjo telefonu ir vėl pasikalbės po susitikimo, pranešė Kremlius.
„Visas pokalbis vyko draugiškoje atmosferoje“, – žurnalistams sakė Kremliaus diplomatinis patarėjas Jurijus Ušakovas.
„Jie susitarė dar kartą pasikalbėti telefonu po JAV prezidento ir V. Zelenskio susitikimo“, – pridūrė jis.
