 Kremlius: Putinas ir Trumpas dar kartą pasikalbės po JAV lyderio susitikimo su Zelenskiu

Kremlius: Putinas ir Trumpas dar kartą pasikalbės po JAV lyderio susitikimo su Zelenskiu

2025-12-28 20:13
Viljama Sudikienė (AFP)

Rusijos lyderis Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį, prieš D. Trumpo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Floridoje, „draugiškai“ pasikalbėjo telefonu ir vėl pasikalbės po susitikimo, pranešė Kremlius. 

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Allison Robbert - Pool via CNP / picture alliance / Consolidated News Photos nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
chutin puilo
Tūkstančiai tomahaukų raketų turi būti skubiai išsiųsta į Ukrainą. Kremliaus utėlyną laikas lyginti su žeme.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų