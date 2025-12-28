 Trumpas apkaltino JT neveiklumu dėl Rusijos karo prieš Ukrainą

2025-12-28 21:49
Marius Jakštas (UKRINFORM)

Prieš susitikdamas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Jungtines Tautas (JT) neveiklumu reaguojant į pasaulinius konfliktus, įskaitant karą Ukrainoje. Apie tai, remdamasi CNN straipsniu, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

D. Trumpas sukritikavo JT, sakydamas, kad ši organizacija „labai mažai padėjo ar prisidėjo“ sprendžiant įvairius pasaulinius konfliktus, „įskaitant šiuo metu vykstantį konfliktą tarp Rusijos ir Ukrainos“.

„Jungtinės Tautos turi pradėti aktyviai veikti ir įsitraukti į PASAULINĘ TAIKĄ!“ – teigė D. Trumpas.

Nors JT parengė keletą rezoliucijų, kuriomis smerkiamas Rusijos karas prieš Ukrainą, Rusija, kaip nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, turėjo galimybę jas vetuoti ir ja pasinaudojo.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per dvi savaites JT Generalinė Asamblėja, susirinkusi JT būstinėje Niujorke, priėmė tris Ukrainos rezoliucijas: dėl iš Rusijos deportuotų vaikų grąžinimo, dėl Černobylio katastrofos pasekmių šalinimo ir dėl žmogaus teisių pažeidimų laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose.

