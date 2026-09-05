JAV  valstybės sekretorius Rubio vyksta į Kolumbiją, Ekvadorą ir Peru

Tikslas esą yra „stiprinti pagrindines JAV partnerystes“, be kita ko, intensyvinant bendradarbiavimą kovoje su narkotikų karteliais ir gilinant prekybinius ryšius.
Per savo kelionę M. Rubio, be kita ko, ketina susitikti su Ekvadoro dešiniųjų pažiūrų prezidentu Danieliu Noboa. Jis yra vienas artimiausių JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų Lotynų Amerikoje. Kovo mėnesį Ekvadoras prisijungė prie JAV vadovaujamos koalicijos, skirtos kovai su narkotikų prekyba regione. Peru ir Kolumbijoje neseniai pareigas pradėjo eiti dar du D. Trumpo remiami prezidentai – Keiko Fujimoris ir Abelardo de la Espriella.
Kolumbija yra didžiausia kokaino gamintoja pasaulyje, o tai kelia nerimą JAV. Kolumbijos sostinėje Bogotoje R. Rubio taip pat ketina aptarti JAV pagalbą po praėjusį mėnesį įvykusio pražūtingo žemės drebėjimo, per kurį žuvo daugiau nei 330 žmonių.
M. Rubio yra kubiečių imigrantų sūnus ir laisvai kalba ispaniškai.
Naujausi komentarai