JAV vartotojams „Google Maps“ Ontarijo ežerą pervadino į „Amerikos ežerą“

JAV technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą „Ontarijo ežeras“ – nuo XVII amžiaus naudojamą iš čiabuvių kalbos kildinamą pavadinimą.
Šis ginčas kilo kaip naujausias D. Trumpo naratyvo „Pirmiausia – Amerika“ elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu JAV ir Kanada įvedė viena kitai muitus.
D. Trumpas sekmadienį paleido naują kritikos bangą, nukreiptą prieš automobilių pramonę, nors JAV ir Kanados automobilių gamybos sektoriai yra glaudžiai susiję, o Amerikoje gaminamose transporto priemonėse naudojama daugybė kanadietiškų dalių.
„Nenoriu kanadietiškų automobilių, nenoriu kanadietiškų dalių, nenoriu nieko kanadietiško“, – piktinosi D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
„Apple“ iki sekmadienio savo programėlėje „Maps“, kuri yra įdiegta JAV parduodamuose „iPhone“ telefonuose, išlaikė Ontarijo ežero pavadinimą.
„Google“ nurodė, kad pakeitimą atliko vadovaudamasi JAV Geografinių pavadinimų informacine sistema (GNIS) – oficialia federaline geografinių pavadinimų duomenų baze.
„Kadangi atnaujiname „Google Maps“ žemėlapius, kad jie atspindėtų pavadinimų pakeitimus oficialiuose vyriausybės šaltiniuose, o JAV tai yra GNIS, vartotojai JAV matys „Amerikos ežerą“, Kanadoje – ir toliau matys „Ontarijo ežerą“, o esantys už JAV ir Kanados ribų matys abu pavadinimus“, – savo tinklaraštyje rašė „Google“.
Šis pakeitimas atkartoja D. Trumpo vienašališką Meksikos įlankos pervadinimą į „Amerikos įlanką“ pernai sausį – šį žingsnį Meksika taip pat atmetė.
Ontarijas yra mažiausias pagal plotą iš penkių Didžiųjų ežerų, telkšančių abipus Kanados ir JAV sienos tarp Ontarijo provincijos ir JAV Niujorko valstijos.
Šios provincijos premjeras Dougas Fordas sekmadienį išsakė naują kritiką dėl prekybos ginčo ir D. Trumpo atlikto ežero pervadinimo.
„Tai visiškai atžagaru. Kai jis pasirašė dokumentą, kuriuo pakeitė pavadinimą į „Amerikos ežerą“, tai atrodė kaip scena iš (JAV komedijos laidos) „Saturday Night Live“. Niekas jo nevadins Amerikos ežeru“, – ABC pokalbių laidoje „This Week“ sakė D. Fordas.
„Tai tiesiog labai nuvilia“, – teigė jis.
D. Fordas taip pat įspėjo, kad nors prekybos karas pakenktų abiem šalims, „JAV jis neabejotinai būtų pražūtingas“, atsižvelgiant į tai, kad Kanada iki šiol buvo didžiausia amerikietiškų automobilių pirkėja. Jei šie pirkimai nutrūktų, JAV automobilių gamyklos stipriai nukentėtų.
„Muitas Kanadai yra ne kas kita, kaip mokesčiai patiems amerikiečiams, – sakė jis. – Tai turbūt blogiausias žingsnis, kokį tik galima žengti.“
Savo komentaruose D. Trumpas pabrėžė „Ford Motor Company“ gamyklos Detroito rajone sėkmę, kuri dirba viršvalandžius, kad surinktų pikapus „F-150“.
„Jie dešimtmečius mus apiplėšinėjo, ir tai baigsis“, – apie Kanadą sakė jis.
Daugelis „F-150“ variklių yra gaminami visai šalia sienos, Vindzore, Ontarijo provincijoje. Tačiau D. Trumpas pagrasino padvigubinti muitus tokioms automobilių dalims iki 50 procentų, taip pat ir kitiems Kanados produktams.
Kanada įvedė savo atsakomuosius muitus JAV prekėms, siekiančius nuo 15 iki 50 procentų, taip suintensyvindama prekybos karą tarp istoriškai artimų sąjungininkių.
Naujausi komentarai