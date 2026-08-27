JAV žiniasklaida: CŽA direktorius Maskvoje įspėjo Rusiją

Leidinys „The Wall Street Journal“ (WSJ) ir televizija „CBS News“ pranešė, kad CŽA direktorius Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas) siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares, JAV žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti aljansą.
WSJ patikslino, kad per kelerius artimiausius metus V. Putinas galėtų išbandyti Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją surengdamas „riboto masto puolimą“.
Baltieji rūmai neatsakė į kelis naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti šį klausimą, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sakė, kad antradienį įvykęs J. Ratcliffe'o vizitas į Maskvą buvo „pusiau eilinis“, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas į Rusijos sostinę atvyko aptarti karo Ukrainoje.
„Jis ten lankosi, tai labai panašu į pusiau eilinį vizitą. Nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi“, – D. Trumpas sakė interviu konservatyviam radijo laidų vedėjui Glennui Beckui (Glenui Bekui).
Nenorėčiau nuvilti žmonių. Norėtume, kad karas su Ukraina baigtųsi.
J. Ratcliffe'as yra vienas iš aukščiausio rango JAV pareigūnų, apsilankiusių Rusijoje nuo 2022 metų, kai prasidėjo jos karas su Ukraina.
Jo antradienio vizitas įvyko Maskvai suintensyvinus puolimą Ukrainoje – šią vasarą dėl išpuolių smarkiai išaugo žuvusių civilių skaičius, o JAV tarpininkaujamos taikos derybos senokai įstrigo.
Vizito metu J. Ratcliffe'as taip pat aptarė karą su Iranu ir perspėjo dėl papildomų sankcijų, jei Hormuzo sąsiauris nebus vėl atidarytas laivybai, pranešė „CBS News“, remdamasi keliais su šiuo klausimu susipažinusiais asmenimis.
„Kontaktai“
Kremlius trečiadienį pareiškė, kad J. Ratcliffe'as per vizitą Maskvoje nesusitiko su prezidentu Vladimiru Putinu, bet turėjo „kontaktų“ su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad V. Putinas buvo informuotas apie derybas, bet atsisakė pasakyti, ar buvo iškeltas klausimas dėl karo Ukrainoje.
„Kontaktai per žvalgybos tarnybas patys savaime yra teigiamas poslinkis. Dar per anksti sakyti, kaip tai paveiks mūsų santykių krizės sprendimo procesą“, – sakė D. Peskovas.
Vėliausią kartą CŽA direktorius Maskvoje lankėsi 2021 metų lapkritį, kai šias pareigas tuo metu ėjęs Williamas Burnsas (Viljamas Bernsas) įspėjo Rusiją nesiųsti karių į Ukrainą. Praėjus keliems mėnesiams, Kremlius pradėjo invaziją, virtusią didžiausiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
CŽA taip pat dalyvavo susitarimuose su Rusija dėl kalinių mainų, pavyzdžiui, per didelį apsikeitimą 2024 metų viduryje.
Karas Ukrainoje nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, o Kremlius atsisako sušvelninti savo maksimalistinius reikalavimus užimti likusią Rytų Ukrainos dalį ir išlaikyti Krymo kontrolę.
D. Trumpas atmetė spėliones, kad J. Ratcliffe'as aptarinėjo kitus klausimus, pavyzdžiui, Rusijos bandymus išbandyti NATO ryžtą ar JAV kampaniją, kuria Vašingtonas siekia sustiprinti ekonominį spaudimą Iranui.
„Jis nėra ten dėl tų dalykų, kuriuos paminėjote, nors, žinote, galbūt kas nors iš to ir išeis“, – sakė D. Trumpas Glennui Beckui.
„Mes labai stengiamės, kad tas karas baigtųsi, ir, atvirai sakant, jie abu šiuo metu nori, kad jis pasibaigtų“, – pridūrė JAV prezidentas.
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