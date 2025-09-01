„Ji pratrūko raudoti“: dėl meilės nėrė į sąvartyną

Ko nepadarysi dėl meilės – kai kas net pirkosi sąvartyną Kanados vakaruose.
Steve'o žmona Jeannine rodė, kokius vestuvinius žiedus buvo praradusi, kai jie nuslydo kažkur, kai plovėsi rankas. Pora po įnirtingų paieškų suprato, kad ieškoti turbūt jau teks tarp šiukšlių.
„Pasakiau, ryte važiuosiu į sąvartyną ir užklausiu, ar galiu rausti atliekų krūvą. Sakė „leisk man pabandyti“, atsakiau – „gerai“, – šnekėjo sutuoktiniai Steve'as ir Jeannine.
Ekskavatorininkas galvojo – vyras tik veltui gaišta laiką, bet nusprendė jam padėti.
„Galvoje vis sukosi mintis jam pasakyti, kad tiesiog tegul nuperka žmonai naujus žiedus“, – kalbėjo sąvartyno ekskavatorininkas Denny Webster.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Bet Steve'as nepasidavė – perkasė net 18 tonų pūvančio, dvokiančio komposto. Abu žiedus jis rado ir iškart paskambino žmonai.
„Ji pratrūko raudoti ir verkė visą kelią“, – pasakojo vyras.
Naujausi komentarai