JK, Prancūzijos ir Vokietijos pasiuntiniai ragina surengti tiesiogines Rusijos ir Ukrainos derybas

Susitikimas įvyko praėjus kelioms dienoms po aukščiausiojo lygio susitikimo Londone su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
JK anksčiau šią savaitę priėmė V. Zelenskį bei Prancūzijos ir Vokietijos lyderius, palaikydama Kyjivo raginimą pradėti tiesiogines derybas su Rusija, siekiant užbaigti daugiau nei ketverius metus trunkantį karą.
Pasiuntiniai susitiko su Rusijos užsienio reikalų viceministru Michailu Galuzinu. Maskva anksčiau buvo pranešusi, kad susitikimas bus surengtas ambasadorių prašymu.
Po susitikimo paskelbtame bendrame pareiškime trys šalys nurodė, kad perdavė rusams pagrindines aukščiausiojo lygio susitikimo Jungtinėje Karalystėje išvadas, įskaitant „paramą prezidento Zelenskio raginimui surengti tiesiogines derybas tarp Rusijos ir Ukrainos“.
Tuo metu Maskva pareiškė, kad ambasadoriams buvo pranešta apie jų šalių „destruktyvią“ politiką Ukrainos atžvilgiu, ir apkaltino jas noru „tęsti karą prieš Rusiją Europos šalių vardu ir sąskaita“.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį mėnesį atmetė V. Zelenskio pasiūlymą surengti tiesioginį susitikimą, kad būtų nutrauktos kovos.
Londone JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) pareiškė palaikantys V. Zelenskio pasiūlymą ir teigė, kad dabartinė fronto linija turėtų būti „derybų atspirties taškas“.
Europos ambasadoriai per daugiau kaip ketverius metus trunkantį Maskvos karą prieš Ukrainą retai rengė derybas su Rusijos pareigūnais, bet dažnai būdavo kviečiami į Užsienio reikalų ministeriją.
Kelios Vakarų Europos šalys, įskaitant Prancūziją, iškėlė idėją atnaujinti dialogą su Maskva, siekiant užbaigti karą Ukrainoje – baisiausią Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
JAV vadovaujamos derybos dėl karo užbaigimo nedavė jokių rezultatų ir dėl karo Irane buvo nustumtos į antrą planą.
Rusija dėl konflikto mieliau bendravo su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija, nes Kremlius nenori, kad Europos šalys dalyvautų derybose.
JK, Prancūzija ir Vokietija yra vienos ištikimiausių Kyjivo sąjungininkių per visą Maskvos plataus masto puolimą.