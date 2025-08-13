JK premjeras: dėl Donaldo Trumpo pastangų atsirado reali galimybė sudaryti paliaubas Ukrainoje

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) trečiadienį pareiškė, kad dabar atsirado reali galimybė sudaryti paliaubas Ukrainoje, artėjant JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino viršūnių susitikimui Aliaskoje.
„Šis konfliktas tęsiasi jau ilgiau nei trejus metus, bet mes dar nepriartėjome prie (...) tinkamo būdo jį užbaigti iki paliaubų“, – Europos lyderių susitikime sakė K. Starmeris.
„Dabar mes turime tokią galimybę dėl (JAV prezidento) pastangų“, – žurnalistams vaizdo konferencijoje, kuri vyko prieš penktadienį Aliaskos viršūnių susitikimą, sakė jis.