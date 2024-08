JK premjeras: naujasis biudžetas bus skausmingas

„Spalį bus naujas biudžetas, ir jis bus skausmingas“, – sakė jis antradienį žurnalistams, pridurdamas, kad „tiems, kurių pečiai plačiausi, turėtų tekti didžiausia našta“.

K. Starmerio partija per rinkimų kampaniją visad tikino, kad nekels mokesčių „darbininkų klasei“. Dėl to pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų ar PVM didinimas mažai tikėtinas. Vietoj to Didžiojoje Britanijoje spėliojama apie didesnius pelno mokesčius. Tačiau ateityje šalies problemos negalės būti sprendžiamos tik per mokestines pajamas, sakė K. Starmeris. Prioritetas esą yra skatinti ekonomikos augimą.

Jo vyriausybė iš pirmtakės konservatorių vyriausybės paveldėjo milijardinę skylę biudžete, pabrėžė leiboristų lyderis. Tai esą nebus lengva atitaisyti. „Reikės priimti sunkius sprendimus, – kalbėjo jis. – Nesu kaltas dėl 22 mlrd. svarų (26,5 mlrd. eurų) juodos skylės“.

Leiboristų vyriausybė apkaltino torius „slėpus“ finansinę skylę. Iždo sekretorė Rachel Reeves paskelbė sumažinsianti „spaudimą viešiesiems finansams“. Toriai kaltinimus atmetė. Buvęs iždo sekretorius Jeremy‘is Huntas kalbėjo apie „begėdišką bandymą ruošti dirvą mokesčių didinimui“.

Naujoji vyriausybė dėl ekonominės padėties turi tik nedaug finansinės erdvės paskelbtoms reformoms, be kita ko, sveikatos ir švietimo srityse. Prie to prisideda milžiniška valstybės skola, siekianti beveik 100 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).