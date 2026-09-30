JK premjeras: yra „tvirtų požymių“, kad Iranas susijęs su incidentu oro bazėje

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Andy Burnhamas trečiadienį pareiškė, kad yra „tvirtų požymių“, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla JK oro bazėje, kuri praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą.
„Yra tvirtų požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko RAF Ferforde“, – britų visuomeniniam transliuotojui BBC sakė A. Burnhamas, omenyje turėdamas sekmadienį kilusį išgąstį dėl galimo sprogdinimo netoli šios oro bazės pietvakarių Anglijoje, kuria kare prieš Iraną naudojasi JAV kariuomenė.
„Žinoma, tai tebėra vykstantis, sudėtingas ir rimtas policijos tyrimas“, – teigė A. Burnhamas.
Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad „kategoriškai atmeta ir griežtai smerkia“ spėliones, jog Iranas yra susijęs su šiuo incidentu. Policija antradienį pranešė, kad įvykio vietoje sprogmenų nerasta.
Pareigūnai nepaaiškino grėsmės pobūdžio.
Šie A. Burnhamo komentarai yra pirmasis oficialus JK institucijų patvirtinimas, kad Iranas galbūt prisidėjo prie incidento, kuomet ankstyvą sekmadienio rytą trys balti furgonai, regis, važiavo RAF Ferfordo link.
Viena vietos gyventoja, kuri paskambino policijai, tvirtino, kad prie furgonų, kurie blokavo kelią kaime šalia karinės bazės, matė grupę kaukėtų vyrų.
Didėjanti sumaištis
Padėtis tapo neaiški, kai JK policija už užstatą paleido penkis britus, kuriuos sekmadienį sulaikė dėl įtarimų nusikaltimais, susijusiais su sprogmenimis ir terorizmu.
Po tris dienas trukusių tyrimų, per kuriuos buvo pasitelkta ir išminavimo komanda, policija antradienį nurodė, kad automobiliuose nerado sprogmenų, tačiau aptiko „tam tikrą kiekį benzino“.
Trečiadienį laikraštis „The Times“ paskelbė, kad incidentas buvo sužlugdytas po to, kai vienas iš penkių įtariamųjų prieš grupės sulaikymą informavo policiją.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo valstybės sekretorius Marco Rubio prieš tai buvo užsiminę, kad žvalgybos institucijos žinojo apie įtariamuosius ir kad galėjo prisidėti užsienio valstybė, tačiau JK pareigūnai nekomentavo.
„Laukėme, kol galėsime patvirtinti tai, ką galime pasakyti, tačiau dabar galime patvirtinti savo įsitikinimą, kad prie to prisidėjo Iranas“, – „Sky News“ sakė A. Burnhamas.
Buvo aktyviai spėliojama, kad į incidentą galėjo būti įsitraukęs Iranas ar kita priešiška valstybė, nes Teheranas anksčiau perspėjo Londoną neleisti Vašingtonui naudotis jo karinėmis bazėmis.
JK leido JAV naudotis RAF Ferfordo baze gynybiniams smūgiams prieš Iraną, tuo sukeldama Teherano pyktį ir kai kurių Glosteršyro kaimo vietovių, kuriose įsikūrusi ši bazė, gyventojų nerimą.
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