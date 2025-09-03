 JK rinkoje pasiskolino rekordinę sumą

2025-09-03 09:53
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Jungtinės Karalystės vyriausybė išplatino rekordinio, 14 mlrd. svarų sterlingų (16 mlrd. eurų) dydžio 10 metų trukmės valstybės iždo obligacijų emisiją, skelbia „Bloomberg“.

JK rinkoje pasiskolino rekordinę sumą / Pixabay nuotr.

Agentūros duomenimis, tarptautinių skolos vertybinių popierių aukcionas dėl neseniai išaugusio obligacijų pajamingumo sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo – paraiškų knyga buvo perrašyta daugiau nei 10 kartų. Parduotos emisija kupono norma – 4,25 procento.

Antradienį 10 metų JK vyriausybės obligacijų pajamingumas pakilo aukščiausiai nuo sausio, o 30 metų obligacijų pajamingumas pasiekė aukščiausią lygį nuo 1998-ųjų.

„Britų iždo vekselių pajamingumas didžiausias nuo 1990-ųjų? Tai galima būtų perfrazuoti – dabar jie siūlo geriausią per pastaruosius 30 metų investicijų grąžą“, – agentūra cituoja „Nedgroup Investments“ atstovą Davidą Robertsą.

